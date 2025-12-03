Excanciller sobre asilo de Betssy Chávez: "Perú tiene que extender el salvoconducto agachando la cabeza"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A casi un mes de que se asile en la Embajada de México en Lima, para el excanciller del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el Estado peruano está en la obligación de extenderle su salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, pese a que a finales de noviembre fuera condenada a cárcel efectiva por el caso 'Golpe de Estado'.

Sobre este caso en especifico, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la sentenció a 11 años, 5 meses y 15 días tras ser declarada culpable del delito de de conspiración para la rebelión, en calidad de coautora, junto al expresidente Pedro Castillo y los exministros, Aníbal Torres y Willy Huerta Olivas, debiendo pagar en conjunto una reparación civil ascendente a S/ 12 millones.

Perú no tiene otra alternativa

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también internacionalista, comentó que el Perú no tiene otra alternativa, más que cumplir con la Convención de Caracas de 1954, debido a que sus consideraciones están reconocidas por nuestro país y que cualquier intento de vulnerar la sede diplomática sería un delito.

"El salvoconducto no es una prerrogativa extenderlo, no es un derecho, es una obligación. El Perú tiene que extender el salvoconducto agachando la cabeza porque así dice el derecho internacional, no podemos cuestionar, si lo hacemos nos declaramos rebeldes y eso no es un plus de soberanía", mencionó.

Con referente a la participación del actual ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Rodríguez Mackay no aseguró buenos resultados de manera inmediata. Como se recuerda, en una anterior entrevista para Exitosa, sostuvo que cualquier modificatoria a la Convención no será retroactiva, por lo que sí o sí la ex primera ministra debería salir del país.

Canciller hoy ante la OEA

Tras oficializarse su viaje a la sede de la OEA en Estados Unidos, el último fin de semana, Hugo de Zela sostendrá este miércoles 3 de diciembre, una reunión con el Consejo Permanente donde solicitará evaluar si la Convención de Caracas de1954 sigue acorde con la realidad actual.

"Voy a hacer una presentación del mal uso que se está haciendo de la Convención de Caracas, así que en ese momento la pondré en conocimiento a todos los países miembros de la OEA", manifestó antes de partir del Perú.

De acuerdo con la resolución, el titular de Relaciones Exteriores sostendrá una serie de encuentros con los representantes del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientadas a impulsar oportunidades de inversión y cooperación, las cuales se realizarán el 4 de diciembre.

Al día siguiente, Hugo de Zela tendrá otra reunión de trabajo con el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, para abordar asuntos prioritarios de la agenda hemisférica vinculados al asilo diplomático y al funcionamiento del Sistema Interamericano.

Desde el Gobierno apuntan a impulsar un modificatoria a la emisión de salvoconductos, en el marco de su lucha contra la delincuencia organizada transnacional y para hacer respetar las sentencias judiciales peruanas.