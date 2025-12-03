JNE tras ataque contra Rafael Belaúnde: "El Estado debe garantizar la seguridad de todos y no solo de un grupo"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció tras el atentado contra el precandidato Rafael Belaúnde y señaló que el Estado debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sin "privilegiar a un grupo".

JNE ve con preocupación la seguridad de candidatos

El titular del Jurado Nacional de Elecciones aseguró que la entidad ve "con mucha preocupación" el tema de la seguridad y posibles riesgos en el entorno electoral actual, considerando la coyuntura de la ola creciente de extorsiones, sicariato y criminalidad en general.

Sin embargo, Burneo precisó que la problemática no es cuestión de un tema reciente para el Estado, ya que se viene trabajando en la prevención de forma articulada con las autoridades del país.

"Ya hemos reactivado, desde el 9 de mayo, la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos que es un espacio donde articulamos con varios entes: organismos electorales, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio Público, la Policía, el Ejército, Defensoría, Contraloría y otras instituciones, en torno a estos temas", mencionó.

En ese sentido, el magistrado señaló que se deben afinar los protocolos en medidas de seguridad ante posibles riesgos, ante las "señales de alerta" que se están presentando, como el reciente ataque a balazos contra Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular.

"Ya son señales de alerta de que podrían haber riesgos que esperemos que no se materialicen y no tengamos que lamentar pérdidas humanas, la afectación a la integridad física, amenazas a candidatos o posibles conflictos en torno a los procesos electorales que queremos que se lleven de la mejor forma", agregó.

Burneo hace un llamado al Estado por la seguridad

Asimismo, Burneo consideró que le corresponde al Estado en general garantizar la máxima seguridad de los ciudadanos y no solamente enfocarse en los candidatos o en grupos privilegiados.

"Lo óptimo es que el Estado en general establezca medidas ya concretas en torno a la seguridad de todos los ciudadanos. Aquí no solamente se quiere privilegiar la seguridad de un grupo, sino consideramos que la estrategia debe ser integral y garantizar la seguridad de todos", sostuvo.

El presidente del JNE advirtió que las autoridades no pueden "estar a salto de mata con cualquier persona porque es extorsionado, amenazado", por lo que mencionó la necesidad de investigaciones, las cuales ya se vienen realizando.

