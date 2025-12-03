Caso Betssy Chávez: Canciller pide en la OEA evaluar asilos bajo la información del país donde se solicitan

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller peruano Hugo de Zela sustentó la postura peruana sobre la figura del asilo diplomático durante su exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde propuso que se acuerde evaluar estos pedidos en función a la información del Estado donde se haya solicitado, a propósito del caso de la expremier Betssy Chávez.

Afirma que Convención de Caracas está obsoleta

Desde Washington, Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la Convención de Caracas de 1954 fue establecida en un contexto "plagado de gobiernos autoritarios", por lo que no va acorde a la realidad actual que vivimos.

"Las circunstancias prevalecientes en la época en que se adoptó la Convención de 1954, un continente plagado de gobiernos autoritarios en el marco de la Guerra Fría, no constituye la realidad que hoy en día enfrentamos", precisó de Zela.

Asimismo, enfatizó la posición de desacuerdo del Ejecutivo peruano con dicho tratado, señalando que los políticos y/o funcionarios públicos procesados por delitos comunes deberían permanecer dentro de su país de origen, en donde cometieron dichas violaciones a la ley, y no ser apartados de lo que dicta la justicia.

"No se ayuda a una democracia ni al Estado de Derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y a sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que, por lo menos presuntamente, han violado las leyes comunes de su país de origen", agregó.

El titular de Relaciones Exteriores manifestó que esta práctica "erosiona la confianza" de los ciudadanos en sus propias instituciones y en su sistema de funcionamiento, cuando dicha transparencia debería prevalecer entre los países.

Asimismo, subrayó que los derechos de la persona asilada podrían verse potencialmente afectados, ya que la figura del asilo político, como se aplica a día de hoy, "crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede".

Propone acudir a información de Estado territorial

Ante estos argumentos, Hugo de Zela planteó ante la OEA acordar, junto a los países integrantes, que los pedidos de asilo diplomático se evalúen "con información proporcionada por el Estado territorial", ello en el marco del asilo que le concedió el gobierno de México a la procesada expremier Betssy Chávez.

"Que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente concederlo", propuso.

