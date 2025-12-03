Delia Espinoza: Congreso aprueba la formación de causa penal contra la fiscal suprema

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó la causa penal contra la fiscal suprema Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, prevaricato y falsedad genérica.

No fue inhabilitada

Con 63 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, se de decidió levantar el fueron fiscal, lo que quiere decir que el Ministerio Público podrá iniciar un proceso de acusación penal de manera formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Como se recuerda, se trata de una acusación constitucional en el que estaban también implicados los fiscales Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, por haber aprobado supuestamente el reglamento de 'Actuación Fiscal en la Investigación del delito'. Este fue publicado en octubre del 2024 frente ante un vacío legal de la Ley 32130 que otorgaba la investigación preliminar a la Policía Nacional.

En cuanto a la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública, se rechazó con 63 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones por parte del Pleno, quedando debajo del mínimo constitucional requerido para su aprobación.

Respecto a ello, los congresistas Norma Yarrow y Jorge Montoya presentaron una reconsideración a esta votación para lograr inhabilitar a Delia Espinoza.

Segundo informe en proceso

Cabe señalar que hay otro informe final que incluye las denuncias constitucionales 563 y 618, por la que se la acusa de haber cometido infracciones constitucionales y penales atribuidas por la presentación de la magistrada de la denuncia constitucional 549 contra 11 parlamentarios.

El informe sobre este tema fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar a Espinoza por 10 años por a presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, así como los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución. Además, se la acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

El congresista Elvis Vergara fue el encargado de realizar los descargos del informe final y precisó que el análisis jurídico se desarrolló con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con garantía del derecho a la defensa. Por ello, la SAC rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existen vicios para invalidar la actuación penal.

El documento recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato por determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal. Además, planteo el archivo de denuncias por una presunta infracción a los artículos 158 y 159 de la carta magna sobre su ejercicio como fiscal de la Nación.

De esta manera, el Congreso aprobó levantar el fuero fiscal para que el Ministerio Público inicie un proceso penal contra Delia Espinoza por los delitos imputados.