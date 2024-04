Gerente de Casa Banchero ante el Congreso: "No conozco a Wilfredo Oscorima, nunca lo he visto"

El gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, dijo no conocer al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien otorgó relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte en supuesta calidad de préstamo.

En su intervención a la Comisión de Fiscalización, Banchero Herrera aseguró "nunca haber visto a la autoridad regional", quien es testigo en la investigación seguida contra la mandataria por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

Pese a tal aseveración, el empresario se negó a brindar mayor información; puesto que su compañía, distribuidora de Rolex en el Perú, sería respetuosa de la confidencialidad en los procesos de ventas de sus clientes.

"No conozco al señor Wilfredo Oscorima, nunca lo he visto; y lamentablemente, no puedo responder sobre el tipo de compra de los clientes", declaró hoy en el Congreso de la República.