Guillermo Olivera arremete contra Benji Espinoza: "A ti nadie te ha invitado para que regreses a defender a Pedro Castillo"

En entrevista a Exitosa, el integrante de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, Guillermo Olivera, dijo que nadie invitó a Benji Espinoza a retornar al equipo jurídico.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el letrado aseguró que "todos" se oponen a una reposición del referido profesional, como él indica.

En esa línea, Olivera Díaz apuntó que hubo el error de un periodista, que formaba parte de un equipo encargado de la conferencia de prensa, por lo que se referenció a Benji Espinoza para la ponencia.

En ese sentido, aseguró que su oficina de San Borja no desarrolló el evento, que compartió los fundamentos de la acción de amparo frente a la vacancia presidencial, sino que fueron unos terceros.

"Algún periodista tuvo el error de poner su nombre como uno de los ponentes en la conferencia. Él nunca ha sido considerado para ser uno de los ponentes ayer. Esa conferencia de prensa fue en mi oficina de San Borja. Mi oficina no ha hecho ninguna invitación, lo ha hecho un equipo que ha organizado esta conferencia de prensa que le confieso no sé quienes son", añadió en su intervención.

Por otra parte, el jurista puntualizó que no quiere el retorno de su colega porque manifestó públicamente que el exmandatario cometió una "ilicitud" el 7 de diciembre del 2022, con su anuncio de disolución del Parlamento.

"No lo quiero, ¿Por qué? ¿Cómo puede defender a Pedro Castillo? sí dice que Castillo ha cometido una ilicitud", agregó.

También en entrevista para Exitosa, el Espinoza Ramos afirmó que personas externas a la agrupación jurista, buscaron las "fuerzas de sus convicciones y la razonabilidad de sus argumentos" para defender al exjefe de Estado.

"No, los que han estado sentados no, pero otras personas sí han tenido la intención, lo han pedido expresamente que vuelva al equipo, que necesitaban mis fuerzas en mis convicciones y la razonabilidad de mis argumentos, pero siempre he declinado esa solicitud", declaró