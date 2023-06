Pedro Castillo: Abogado Benji Espinoza niega haber retornado al equipo de defensa legal del expresidente

En entrevista con Exitosa, el exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, niega haber retornado al equipo de defensa legal del expresidente de la República.

Durante el diálogo con Karina Novoa para informamos y Opinamos, el letrado rememoró su renuncia irrevocable desde el intento de golpe de Estado del exmandatario, el pasado diciembre.

Agregado a ello, el jurista puntualizó que hay un anhelo del entorno del exjefe de Estado con su posible regreso, pero se quedará en ello únicamente.

Por otra parte, Espinoza Ramos dijo encontrarse sorprendido con la incorporación de su nombre en el equipo legal de Castillo Terrones. En ese sentido, aseguró que en ningún momento pidieron su "consentimiento" para referenciarlo en dicha invitación a la prensa nacional.

"No he vuelto a la defensa, no he regresado a ser abogado defensor de Pedro Castillo, a mi sorprendió que colocaran mi nombre en una invitación como si fuera parte de la defensa o como si fuera a participar en una conferencia en donde no he estado invitado, ni se me pidió mi consentimiento para colocar mi nombre", añadió en su intervención.