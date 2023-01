Héctor Valer: "La marcha de hoy ha demostrado que hay una organización oculta, criminal y cobarde"

19/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, se pronunció acerca de la movilización denominada 'La Toma de Lima' que se realiza en diversas partes de la capital del país. En ese sentido, consideró que dicha manifestación demuestra que existe "una organización oculta, criminal y cobarde".

Asimismo, señaló que el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, debe "aplicar mayores elementos disuasivos", debido a que varios efectivos policiales y periodistas han resultado "heridos" ante los enfrentamientos que se registraron durante las protestas.

"La marcha de hoy ha demostrado que hay una organización oculta, criminal y cobarde NUEVO SENDERO. El ministro del Interior debe aplicar mayores elementos disuasivos de los que aplica. Varios PNP y prensa herida, infraestructura destruida. La CGTP será la responsable? Salvajes!!", publicó el parlamentario Valer en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el último miércoles, el ministro del Interior indicó que su cartera ministerial brindará la seguridad que sea "necesaria" a los ciudadanos que se encuentren en las diferentes regiones del país. En esa línea, pidió a las personas que participen de las manifestaciones "cumplir la ley".

"Daremos la seguridad necesaria a todos aquellos que van a las protestas. A nuestros compatriotas que no participan de estas, mantengan la calma y la tranquilidad. A quienes protestan, mi recomendación va en el sentido que cumplan la ley", declaró el funcionario Romero ante la prensa.

Asimismo, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, sin realizar actos de violencia, que afecten a las personas, incluso a las infraestructuras públicas o privadas. Además, consideró que los peruanos deben de "trabajar" en beneficio del país.

"No queremos más muertos, no más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor. Empecemos a trabajar", añadió.

