Ministro del Interior de Chile niega crisis migratoria en frontera con Perú: "No hay aumento de flujo"

Pese al despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y PNP en la frontera Perú-Chile, como medida urgente dispuesta por el Gobierno, en respuesta a los incidentes generados por el creciente flujo de migrantes en la zona fronteriza, el ministro del Interior chileno Álvaro Elizalde negó la existencia de una crisis migratoria entre países.

Ministro chileno desconoce crisis migratoria con Perú

En conversación con SonarFM, Elizalde brindó estadísticas oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), desmintiendo un aumento en los flujos migratorios en los últimos años. Según el Ejecutivo chileno, la migración irregular se ha reducido en un 48.3% desde el 2021.

"Respecto a la situación migratoria en la frontera norte, es importante señalar que no ha habido un aumento de flujo, es decir, que no está cruzando más gente la frontera hoy día de la que cruzaba hace un año atrás. Se ha instalado como percepción es que habría mayor demanda por cruzar a Perú que la que había el año pasado, el mismo mes. Pero esto no está basado en base de datos objetivos", detalló.

Según el titular del Interior, estas cifras indican que hay menor demanda por cruzar. Sin embargo, señala que el gobierno chileno ha reforzado medidas de seguridad ante una "eventualidad" en respuesta a las acciones adoptadas por el de Perú, como la declaratoria de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en el departamento de Tacna.

"Hemos tomado medidas ante la decisión que ha adoptado el gobierno peruano, sobretodo para resguardar nuestra frontera, y hemos reforzado el diálogo bilateral de coordinación entre ambos Estados para resolver los distintos desafíos en material migratoria", informó el ministro.

Destaca "buen nivel" de coordinación entre países

Elizalde también aclaró que la coordinación entre los gobiernos de Perú y Chile es "permanente y, en general, tiene un buen nivel".

"Así como cuando nosotros desplegamos las Fuerzas Armadas en nuestro control fronterizo, se realizaron reuniones de coordinación, ahora también se realizan por el impacto que podría tener eventualmente esta decisión respecto a los flujos que existen hacia ambos lados de la frontera", agregó.

El funcionario chileno recalcó que el intercambio de información entre ambas gestiones es fundamental no solo en materia migratoria, sino también en materia de seguridad.

