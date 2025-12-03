Presidente Jerí declaró guerra interna al crimen organizado desde el VRAEM: "El enemigo cambia de estrategia"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de su gira nacional, el presidente José Jerí llegó este martes a la base militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) donde declaró la "guerra interna" al narcotráfico y el crimen organizado y dio un contundente mensaje a los soldados de la zona.

"Lo que antes no se ha hecho, se hará ahora"

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las FF.AA. y la PNP, Jerí y algunos ministros llegaron a inspeccionar las bases del Comando Especial del VRAEM, donde se combaten a los remanentes terroristas y narcotraficantes.

En un vigoroso discurso, el mandatario se refirió a estas mafias y a los delincuentes como "enemigos" a los que su gobierno no les permitirá "poner en jaque el sistema" mediante la ejecución de acciones rápidas.

"Como en toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo, que el delincuente planee y ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente, con la contundencia del caso", señaló.

Aseguró que su gestión hará lo que ningún gobierno nunca se ha hecho hasta ahora en respuesta a la ola de criminalidad que azota el país, pese a que reconoció que no todos los actos delictivos pueden anticiparse.

Por ello, invocó a todas las autoridades a "hacer más de lo que estamos haciendo, hasta el cansancio", ya que "están al mando" de esta lucha conjunta.

"No todo se puede prevenir, pero existe el firme compromiso y voluntad del gobierno y de todas sus autoridades a todo nivel, de hacerle frente al problema. Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora. Tenemos que redoblar los esfuerzos", agregó.

Mensaje a los soldados

Por último, se dirigió directamente a los soldados del VRAEM, a quienes hizo un contundente llamado a "ganar la guerra interna" que existe en el país, alentándolos afirmando que este problema no será eterno, siempre y cuando hayan acciones articuladas con las autoridades.

"Ustedes, nuestros soldados, en su frente, en su trinchera, seguir dando lo mejor de ustedes para ganar la guerra interna interna que tenemos. Los exhorto con sentido de patriotismo, a acabar las tareas pendientes y ganar las guerras internas. Y con ello, devolver la gloria y la tranquilidad a nuestra población en cada rincón del país", finalizó.

