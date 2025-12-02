Guido Bellido: "Especialistas sinvergüenzas no dicen nada de la contaminación de la gran minería"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el congresista Guido Bellido cuestionó duramente a los expertos que rechazan la ampliación del REINFO. "Estos especialistas sinvergüenzas no dicen nada de la contaminación de la gran minería", expresó.

Tajante postura de Guido Bellido

De acuerdo al Observatorio de Minería Ilegal (OMI) el REINFO se ha vuelto un obstáculo para la fiscalización ambiental para que las autoridades del sistema de justicia puedan actuar ante la minería ilegal.

Por su parte, gremios empresariales, organizaciones civiles y especialistas en temas ambientales sostienen que este padrón del Ministerio de Energía y Minas (Minem) favorece la minería ilegal y que causa impactos ambientales.

En primer lugar, el parlamentario Bellido consideró que si bien el REINFO ha sido aprobado en la Comisión del Minem "hace semanas atrás se debió agendar, pero no lo quieren hacer".

"Me parece un sadismo detener a la gente marchando todos los días yo no sé qué logran con ello y por eso mi solidaridad con ellos. Hay que tener mucho cuidado con algunos especialistas, expertos (...) estos especialistas sinvergüenzas no dicen nada de la contaminación de la gran minería por ejemplo en la provincia de Carabaya", aseveró el parlamentario.

Desde su postura, afirmó que cuando este tipo de profesionales "se quieren tumbar a los pequeños mineros artesanales y ahí si tiene boca para opinar". "Se ven muchos opinólogos, pero muchos de ellos trabajan para la gran minería", acotó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En declaraciones para Exitosa, el congresista Guido Bellido cuestionó duramente a los expertos que rechazan la ampliación del REINFO. "Estos especialistas sinvergüenzas no dicen nada de la contaminación de la gran minería", expresó.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/uInipSwoJT — Exitosa Noticias (@exitosape) December 3, 2025

El problema central

En otro momento, puntualizó que se debe discernir entre lo que es una minería ilegal y una minería informal. Mientras que la primera está instaurada en lugares donde no se debe haber minería, la segunda si está en zonas donde el propio Estado ha concesionado.

"El problema central hoy para que ellos se formalicen lo único que necesitan es el contrato de explotación y no lo quieren dar estas grandes empresas que pagan 3 dólares por hectárea al año y con ello prácticamente son propietarios", manifestó Guido Bellido.

Adicionalmente, señaló que en Pataz hno hay minería ilegal, sino que existe minería informal porque la zona está concesionada para actividad minera. También, sostuvo que aquellos que trabajan en la minería informal "son víctimas de corrupción, de sicarios, de robos".

Es así como el congresista Guido Bellido expresó una opinión tajante sobre aquellos expertos y especialistas que rechazan que el REINFO se amplíe, sobre ello los tildó de "sinvergüenzas" y que desde su óptica no abordan la contaminación que genera la gran minería.