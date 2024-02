Indulto a Alberto Fujimori: "Perú podría declararse en desacato", señala representante de Perú ante la OEA

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el representante de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, indicó que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no admite los argumentos del Estado peruano, podrían considerar la posibilidad de que el país se declare en desacato.

Respuesta a la CIDH

Adrianzén manifestó que el Estado peruano defiende la institucionalidad y contó que tras varios meses en espera, el 4 de marzo vence el plazo para que el gobierno de Dina Boluarte pueda presentar un informe donde dé respuesta a la Corte CIDH sobre el indulto que el Tribunal Constitucional (TC) otorgó al expresidente Alberto Fujimori.

Además, el representante peruano ante la OEA dijo confiar en el trabajo que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), como ente rector, y de la Cancillería, para dar una respuesta lo suficientemente contundente para convencer al organismo de derechos humanos de haber tomado una buena decisión.

"El raciocinio jurídico que se ha utilizado es bastante complejo en un proceso de esta naturaleza, pero está vinculado con la libertad del ciudadano Fujimori, un proceso constitucional de hábeas corpus que finalmente fue a su favor y por eso no tiene sino que darse por sentado en última instancia por el TC", comentó.

También explicó que si la Corte CIDH no se encuentre convencido con el informe, dejará abierta la posibilidad de tener una audiencia con las autoridades peruanas por el mes de mayo y con ello, podría tomar una decisión o emitir una resolución. Asimismo, señaló que el representante de las víctimas de Barrios Altos pueden dar sus argumentos y reclamos ante el organismo internacional.

¿Nos declararán en desacato?

Asimismo, agregó que si bien es cierto que existe una parte que considera que debería prevalecer la decisión del TC de liberar a Alberto Fujimori y otra se dé la razón a la Corte Interamericana, el Estado peruano expresará contundentes razones para apoyar la primera postura y de ser el caso de que la Corte CIDH no acepte nuestros argumentos podría considerar la posibilidad de declararnos en desacato.

"La Corte tendrá en su momento en una asamblea general en Paraguay poder referir el desacato ante el Gobierno peruano, pero nos preocuparemos de sensibilizar a los países miembros de la organización de que el Perú no está en desacato y que cumplimos cabalmente con todas sus obligaciones", explicó Adrianzén.

Fujimori aparece en público

La defensa legal de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta podría argumentar que existe una colaboración entre el gobierno de Dina Boluarte y el partido Fuerza Popular, ya que consideran de que no hay concordancia con lo que Alberto Fujimori manifestó para poder ser indultado con sus últimas apariciones en un centro comercial.

Ante ello, Adrianzén explicó que el valor que se pueda dar a una declaración de un ciudadano podría no ser tan sensible ante los miembros de la Corte CIDH, por lo cual no le da mayor trascendencia ni relevancia jurídica dentro del proceso que se sigue con el organismo internacional.

De esta manera, el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, informó que el Estado peruano dará respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori en la primera semana de marzo y de ser el caso de que los argumentos sean rechazados el Perú podría considerar la posibilidad de declararse en desacato.