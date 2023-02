Jaime Quito: Congreso debe tener posición clara y, si Dina Boluarte no renuncia, tiene que darse la vacancia presidencial

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el legislador de la bancada de Perú Libre, Jaime Quito, consideró este miércoles que el Congreso de la República debe tener una posición clara y aseguró que, en caso la presidenta Dina Boluarte no renuncie al cargo, se tendría que materializar la vacancia en su contra.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa en 'Exitosa Perú', el parlamentario también afirmó que la población demanda la salida de la jefa de Estado, ello luego de que se reportaran fallecidos en las diversas protestas que se desarrollaron en el país.

"El Congreso tiene que tener una posición y una postura clara, que aquí, si la señora no renuncia, tiene que darse la vacancia, porque son 60 muertos. No entiendo, eso es lo que yo no logro entender por ningún motivo, son 60 muertos y que la población está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, y que es lo que está imposibilitando muchas cosas", declaró en nuestro medio.

Asamblea Constituyente

Agregado a ello, Quito Sarmiento se pronunció sobre el borrador que se comenzó a difundir, donde el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), estaría proponiendo que se incorpore, en el proyecto de adelanto de elecciones, una pregunta respecto a la Asamblea constituyente, pero que el resultado de esta no sea vinculante o de cumplimiento obligatorio.

En tal sentido, el legislador afirmó desconocer "si ese texto sustitutorio, que viene corriendo por todos los lugares, sea cierto". "Es un chiste de mal gusto que sea una consulta y no sea vinculante", añadió.

Tras ello, afirmó que los integrantes de la bancada de Fuerza Popular tienen una clara intención de ser quienes asuman el Gobierno de transición.

"Lo que vemos aquí, claramente, es que el fujimorismo tiene todo el propósito de legalizar, o de tener una clara posición, de mantener esta dictadura que tiene ya 60 muertos en sus manos, y que quiere que la transición la hagan ellos, y parece totalmente descabellado", expresó.

Elecciones en cuatro meses

El congresista de Perú Libre, que es autor del proyecto con dictamen en minoría para el adelanto de elecciones 2023 con Asamblea Constituyente, indicó que su iniciativa plantea que los comicios se pueden ejecutar en cuatro meses.

"El dictamen en minoría, que es una propuesta que ya se planteó [...] plantea claramente de que las elecciones se pueden desarrollar en cuatro meses la primera vuelta, al quinto mes la segunda y al sexto (mes) tendríamos nuevas autoridades. Eso no es nada descabellado, sino muy por el contrario, es ya en base también a un cronograma que el 2019 plantea el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones complementarias del 2020, que se desarrollen en cuatro meses", detalló.

Salidas políticas

Jaime Quito resaltó que el país se encuentra atravesando una grave situación de crisis y señaló que es necesario que las autoridades se "ajusten a esos problemas".

"Estamos en una situación de crisis y tenemos que ajustarnos a esos problemas, porque sinceramente duelen los muertos de nuestros pueblos. Creo que aquí tenemos que dar salidas políticas y todos los órganos electorales también tiene que jugársela por el pueblo", indicó.

En esa línea, ratificó que su bancada no respalda que las elecciones se realicen en octubre de este año porque consideran que, tras dicha propuesta, hay "un juego en conjunto" con el Poder Ejecutivo.

"Nosotros vemos ahí un propósito claro, una doble versión. Primero, que ahí tratan simplemente de no ver en lo absoluto, o no sancionar, porque vemos ahí una correlación, o un juego en conjunto, con el Gobierno. Ayer, el presidente de la Comisión de Constitución, primero va a recibir órdenes, o no se qué, ante (Alberto) Otárola", afirmó.

