Dina Boluarte: Si hablara de los logros en reducir la pobreza tardaría más de las 5 horas del mensaje a la Nación

Durante su intervención en la primera reunión del Comando Policial en La Molina, este sábado 11 de enero del 2025, la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfatizó los avances logrados por su Gobierno en la lucha contra la pobreza.

Boluarte resaltó que, a pesar de los desafíos sociales y económicos enfrentados en los últimos años, su administración ha implementado políticas que han generado un impacto positivo en las comunidades más vulnerables del país.

"Hemos reducido la pobreza eso son nuestro logros en macro porque si empezamos hablar todo lo que hicimos, me voy a demorar más de las 5 horas que hablé en el Congreso, por eso querido generales tenemos que abrazarnos y en un solo corazón que lata", declaró la mandataria Dina Boluarte.

La mandataria reconoció a los policías por el asenso y mérito propio asegurando que en su Gobierno no hay preventas monetarias reafirmando su compromiso con el país, asegurando que no hay corrupción trabajando con lealtad.

"Por mérito propio lograron su asenso, no como antaño estas obedecían una preventas monetarias eso en mi gobierno no ha sucedido antes, no ha sucedido este año ni sucederá ustedes ascienden por mérito propio porque la carrera ha ido subiendo escalones con esfuerzo, con trabajo, decisión y con lealtad a la patria sin corrupción, detalló Dina.