Jorge Montoya sobre inseguridad ciudadana: "La gente cree que todo lo que está mal es culpa del Congreso"

El legislador Jorge Montoya, perteneciente a la bancada de Honor y Democracia, señaló que existe una percepción errónea en la población sobre la responsabilidad del Congreso en diversos temas, en especial en el de la seguridad ciudadana. Asimismo, señaló que el tema de la seguridad ciudadana recae directamente el Poder Ejecutivo.

En conversación con los medios de comunicación, el parlamentario señaló que los ciudadanos peruanos responsabilizan al Parlamento de todos los males persistentes en la realidad nacional. A su vez, subrayó que el tema de la seguridad ciudadana no es un asunto que le corresponda totalmente al Congreso.

"Todo lo que está mal, el Congreso tiene la culpa; eso es lo que la población tiene en la cabeza. Piensan que somos responsables de todo y no es así (...) El tema de seguridad ciudadana no corresponde al Parlamentario", declaró.

#EnVivo Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia: Todo lo que está mal,el Congreso tiene la culpa; por lo que la población tiene en la cabeza. Piensan que somos responsable de todo y no es así. El tema de seguridad ciudadana no corresponde al Parlamento Encuentra más... pic.twitter.com/XcmJa5zcAJ

En esa misma línea, Montoya subrayó que es fundamental delimitar claramente lo que le compete al Congreso y lo que le corresponde al Gobierno. Al ser consultado por las posibles modificaciones en la ley contra el crimen organizado, el congresista señaló que su bancada tendría que estudiar y examinar a detalle los cambios sugeridos.

"No, tendríamos que estudiar de mejor forma. No podemos seguir la voz que nos dice desde afuera que algo está mal; tenemos que comprobar que dicha ley está mal", explicó, indicando que no ve necesidad de cambios en la normativa actual (...) La seguridad ciudadana le compete al Ejecutivo, y tienen todas las capacidades para actuar sobre ella", enfatizó.