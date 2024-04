"José Cedrón es un amigo secreto de Dina Boluarte en EsSalud", señala periodista

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Karla Ramírez, periodista de Cuarto Poder cuestionó la gestión de José Cedrón en EsSalud, pues mencionó que a pesar de su baja productividad y de haber llevado a la institución al borde del colapso, no ha sido removido de su cargo. Reveló que este personaje sería un amigo muy cercano a Dina Boluarte, por lo que se ha convertido en un intocable y conserva su puesto como jefe encargado de la Central de Abastecimiento.

El ascenso de Cedrón

Según el reportaje de Cuarto Poder, Cedrón entabló una estrecha amistad con Boluarte mientras colaboraban en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde 2016 hasta 2021. Durante el gobierno de Pedro Castillo, ascendió profesionalmente al seguir a Boluarte al Ministerio de Desarrollo y experimentó un avance destacado con su llegada a la Presidencia.

En dicho periodo, después de una reunión con Boluarte en octubre de 2021, Cedrón fue designado como jefe de la Oficina de Abastecimiento en el departamento que ella lideraba. Asimismo, en 2023, se incorporó a EsSalud como asesor II en la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en tan solo un mes, en agosto, fue promovido a la dirección de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), donde supervisa todas las adquisiciones médicas para la red hospitalaria a nivel nacional.

Fijado en el puesto

Karla Ramírez también cuestionó la permanencia de José Cedrón en EsSalud, pese al evidente desabastecimiento médico en la institución. Asimismo, reveló la estrecha amistad con Dina Boluarte, lo que lo habría convertido en un intocable.

"Hemos visto rodar cantidad de presidentes ejecutivos de EsSalud, pero el señor (José Cedrón) se queda, pese a que las cifras son muy bajas en cuanto a efectividad de contratos", señaló.

A modo de explicación, Ramírez detalló que el problema del desabastecimiento de medicina ocurre cuando no haces contratos anuales, no respetas los contratos con los proveedores formales o no les das órdenes de servicio. Estas fueron las indicaciones que también recibió del presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima.

Estos cuestionamientos le llevarían a pensar que la cercana relación entre José Cedrón y Dina Boluarte tendría que ver con la no remoción de su cargo. Debido a este escándalo, la periodista decidió nombrar a Cedrón como el 'amigo secreto' de Dina Boluarte en EsSalud.

Requerimientos

Ramírez exhortó a las autoridades de EsSalud a explicar cuál es el perfil de Cedrón respecto a la experiencia de grandes compras de medicina antes de entrar a esta entidad. Por otro lado, brindó un importante adelanto:

"El asesor del señor José Cedrón se ha comprometido ante nuestras cámaras a entregarnos la lista de los proveedores que están contratando a menos de 8 UIT. He ahí el peligro, porque los empresarios que no son formales, que venden al goteo, traen productos más caros", indicó.

