José Williams sobre adelanto de elecciones: "A partir del 1 de marzo podemos ver un nuevo dictamen"

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, José Williams, aseguró este lunes que la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales podrá ser discutida por los parlamentarios en la próxima legislatura ordinaria, la cual comenzará desde el 1 de marzo.

En declaraciones a los periodistas, refirió que con la disposición adoptada por el Pleno de reabrir el debate, se podrá debatir el tema hasta el mes de junio, cuando culmine la segunda legislatura ordinaria del 2023.

"Lo que hemos hecho la semana pasada es tener la posibilidad que en el siguiente periodo anual de sesiones podamos contemplar un adelanto de elecciones", declaró a los medios de comunicación

"Esto significa que de aquí a junio se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19, sino a partir del 1 de marzo podamos ver el tema con un nuevo dictamen", agregó Williams.

Consultado por la decisión de no analizar la reconsideración presentada por Renovación Popular, el titular del Parlamento consideró que es necesario un tiempo de "calma" y "meditación" en dicho poder del Estado, a fin de que los congresistas lleguen a un consenso respecto a una iniciativa de ese tipo y alcance los votos necesarios.

"¿Por qué no se votó esa reconsideración? Considero que es necesario que haya un tiempo de meditación, un tiempo en que los congresistas puedan pensar bien el asunto y no nos apresuremos con un proyecto al 2023, otros piensan el 2024, otros el 2026. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas", aseveró.

"Que sea el 2023 o no, no tiene nada que ver con la legislatura. Si igual no quieren que sea el 23, tampoco va a ser en marzo que comienza la segunda legislatura. Eso va a depender del ánimo y de la voluntad de los congresistas para abordar el tema, si es en el 23 o el 24. Ya tuvimos nosotros una posibilidad de que esto funcionara para abril del 24 y julio del 24 mientras hacíamos el cambio. Eso quedó en nada, se echó a perder, ahora estamos nuevamente en la posibilidad", agregó.

Asimismo, precisó que la Mesa Directiva del Congreso no puede tener como idea permanecer hasta el 2026 u ordenar a los legisladores a votar de una manera en particular.

"Hay congresistas que quieren que sea el 2023 pero con constituyente, otros abril 2024 y otros 2026, cada uno de ellos tienen sus razones. No llegan a un consenso porque son políticos, no se ponen de acuerdo", puntualizó.