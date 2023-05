Defensor del Pueblo asegura que ejerció defensa de Vladimir Cerrón para temas sobre "acciones de garantía constitucional"

En entrevista para Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que su labor como defensa legal de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre (PL), fue únicamente para temas sobre "acciones de garantía constitucional".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jurista aseguró que no se desempeñó profesionalmente en el proceso legal del líder de PL frente a las acusaciones de corrupción.

"Yo ejercí la defensa, en parte del caso del doctor Vladímir, en temas de acciones de garantía constitucional. No a temas penales, no a temas de otra naturaleza. (Sí) de garantías constitucionales porque es un deber asumir como abogado, como cualquier otro abogado y eso no lo descalifica a ninguno", dijo a nuestro medio.