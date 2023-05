Josué Gutiérrez: Defensor del Pueblo reconoció que sí fue coordinador de la bancada de Perú Libre

En diálogo con Exitosa, el nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reconoció que sí fue coordinador de la bancada de Perú Libre, luego de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el partido de Vladimir Cerrón.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que fue la agrupación política la que lo invitó a tomar dicho puesto, una propuesta que no pudo rechazar. Sin embargo, recalcó que solo estuvo allí por un corto tiempo, ya que dejó Perú Libre para empezar a laborar en el Parlamento.

"En 2021, me invita la bancada de Perú Libre a ser coordinador y yo, con todo gusto, asumí esa responsabilidad porque es una tarea democrática. Estuve hasta el 2022, en 2022 migro al Congreso de la República y paso al área técnica del Departamento de Comisiones", declaró a nuestro medio.

En esa línea, fue consultado sobre su pasado como defensor de Vladimir Cerrón y si consideraba correcta su designación como titular de la Defensoría del Pueblo tras dicha experiencia. Al respecto, enfatizó en que no se encargó de las acusaciones de corrupción en contra del directivo de Perú Libre, pues solo se encargaba de su garantía constitucional.

"Tengo credenciales democráticas para decir que esa presunción no lo es, porque, en principio, yo ejercí la defensa de Vladimir Cerrón en temas vinculados a acciones de garantía constitucional, no a temas legales. Eso no lo descalifica a ninguno", aseguró.