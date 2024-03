Juan Carlos Lizarzaburu: congresista de Fuerza Popular que emitió frases sexistas pidió "respeto" entre colegas

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, quien emitió frases sexistas contra una de sus colega, señaló que todo parlamentario debe de mostrar respeto y tolerancia con sus compañeros del Palacio Legislativo.

Durante la sesión del último jueves, Lizarzaburu enfatizó en la necesidad de que los congresistas se adhieran a principios de tolerancia y respeto mutuo, tal como lo establece el Código de Ética del Congreso.

Cabe resaltar que las palabras de Lizarzaburu se dieron durante la sesión que evaluaba la denuncia contra Susel Paredes impulsada por el propio congresista de Fuerza Popular luego que calificara en Exitosa de "brutos" e "idiotas" a los parlamentarios que respaldan el informe que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", declaró a nuestro medio.