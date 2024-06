Juan José Santiváñez afirma que Dina Boluarte no ha pedido desactivar Diviac: "No es así"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a la posible desaparición de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Al respecto, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no se ha pronunciado sobre el tema.

El alto funcionario explicó que desde el Ejecutivo no existe algún problema contra el coronel Harvey Colchado y que, en sobreposición a ello, tampoco existe ningún pedido de detención contra el exjefe de la División policial.

"A mí la presidenta no me ha tocado el tema de la Diviac (...) Se está imputando equivocadamente que existiría una intensión de desactivar o desaparecer a la Diviac y eso no es así, no estamos en contra", dijo para Canal N.

Juan José Santiváñez dijo que la presidenta no le mencionó ningún tema relacionado con la desactivación de la Diviac. Empero, sí remarcó ciertas irregularidades que habría existido en la formulación y creación de la división.

"Yo no he hecho ninguna acusación contra el coronel Harvey Colchado. La Diviac no es Colchado (...) Tampoco ataco a la dirección, ataco la instrumentalización. No he atacado a Colchado (...) Quien autoriza hablar a un policía es el comandante general de la PNP, no el ministro", señaló el jefe del Interior.