RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Buscan completar la inscripción

Juntos por el Perú pide más tiempo al JNE para inscribir candidatos: Aseguran que falló el sistema

Juntos por el Perú responsabiliza al Jurado Nacional de Elecciones por no haber culminado la inscripción de sus listas y solicita que se reponga el tiempo perdido por fallas en el sistema digital.

JPP pide más tiempo para inscribir candidatos al JNE
JPP pide más tiempo para inscribir candidatos al JNE (Composición Exitosa)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El partido Juntos por el Perú solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reponer el tiempo perdido por una falla en el sistema para poder inscribir a los candidatos de la organización. 

JPP presentó pocas listas

El 23 de diciembre a las 11:59 p. m. se venció el plazo para solicitar inscribir a candidatos que participarán de las Elecciones Generales del 2026, pese a ello, aquellos partidos que iniciaron sesión antes de dicho horario tuvieron hasta las 12 del mediodía para completar los datos en el sistema digital. Sin embargo, pese a ello, hubieron partidos que no lograron alcanzar el 100% de inscripción de listas, entre estos está JPP con un 45,81%, presentando 26 de 57 listas. 

La organización sostuvo que ello se debió a errores en el sistema Declara+ del JNE que no permitió avanzar con el proceso, pues aseguraron que hubieron 5 horas en las que la página colapsó, así lo informaron a través de sus redes sociales mostrando cartas dirigidas al Contralor General de la República, César Aguilar, y al presidente del JNE, Roberto Burneo, desde el mismo 24 de diciembre. 

"En el transcurso del día el Sistema de inscripción Declara+ presentaba deficiencias temporales, por ello el mismos Jurado Nacional de Elecciones determinó mantener el Sistema Declara+, operativo por 12 horas más (...). Sin embargo, a las 12 p. m. del 23 de diciembre se fue totalmente el sistema, retornando (...) para luego en el transcurso de las 2 a. m. a 5 a. m. encontrarse totalmente desconectada", indicaron. 

Es por ello que, el partido envió una solicitud a los magistrados del Pleno del JNE informándoles lo sucedido y pidiendo que "tengan a bien reponer el tiempo en el sistema Declara+ que durante la madrugada del 24 de diciembre estuvo fuera de servicio". 

JNE declara improcedente solicitud de Acción Popular para revertir anulación de elecciones primarias
Lee también

JNE declara improcedente solicitud de Acción Popular para revertir anulación de elecciones primarias

JPP pide auditoría

Asimismo, agregaron que no hubo orientación a los partidos políticos para el uso de la plataforma y se registró problemas con el proceso de firmas digitales en la página, así como un "cambio de los soportes informáticos que perjudicaron" la inscripción de aquellos que tenían diferentes versiones del DNI electrónico. 

Puede ser una imagen de talón de boleto y texto

Elecciones 2026: JNE habilita plataforma para saber los planes de gobierno de los partidos políticos
Lee también

Elecciones 2026: JNE habilita plataforma para saber los planes de gobierno de los partidos políticos

Sumado a ello, en el documento enviado a Burneo, han pedido una auditoría del proceso de inscripción por haberse afectado los derechos políticos y las garantías de los partidos de prestar representación. 

Puede ser una imagen de texto

En ese sentido, esperan que el JNE les devuelva el tiempo de 5 horas que aseguran haber perdido durante el proceso de inscripción e impidió la presentación de todas las listas. 

Elecciones 2026: JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos
Lee también

Elecciones 2026: JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos

Temas relacionados Elecciones Generales 2026 inscripción de candidaturas JNE Juntos por el Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA