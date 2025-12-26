JNE declara improcedente solicitud de Acción Popular para revertir anulación de elecciones primarias

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el pedido de Acción Popular para revertir la anulación de sus elecciones primarias, ratificando que la organización política no podrá participar de las Elecciones Generales 2026.

JNE ratifica decisión

Como se recuerda, el JNE decidió a través de la Resolución 745-2025-JNE anular las elecciones internas del partido de la lampa, sin posibilidad de que estas se vuelvan a realizar debido a que el plazo finalizó.

Contra dicha resolución, el personero legal Fernando Arias-Stella y el secretario general nacional Juan José Abad formularon un recurso de nulidad, con el fin de que el tribunal electoral retroceda y proclame el resultado de las internas, pese a que delegados no elegidos votaron en esta.

Sin embargo, el JNE por unanimidad determinó que la decisión que adoptaron "tiene la calidad de definitivo y no puede ser revisable en otra vía", así lo establece su Ley Orgánica y la Constitución Política del Perú.

"Lo resuelto por este Supremo Tribunal Electoral, mediante la resolución N.º 745-2025-JNE, en mérito a su atribución de administrar justicia electoral, constituye cosa juzgada en materia electoral; en consecuencia, resulta improcedente en esta sede el pedido de revisión o reevaluación de los pronunciamientos expedidos por este órgano electoral", dice el documento.

Con esta medida se reconfirma que Acción Popular no participará de las Elecciones Generales 2026, además, hay que tomar en cuenta que también venció el plazo para solicitar la inscripción de candidato y el JNE es sumamente cumplidor con los hitos del cronograma electoral.

JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que 36 fórmulas presidenciales han sido registradas y más de 1700 listas correspondientes a postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Durante las últimas horas, los personeros legales de las organizaciones políticas completaron el trámite de inscripción a través de la plataforma digital DECLARA+, habilitada para el registro de candidatos, planes de gobierno y declaraciones juradas de hoja de vida; así lo dio a conocer la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, a través de un video que fue compartido por la cuenta de X de la entidad.

Además de las 36 planchas presidenciales inscritas, se registraron 1748 listas registradas en total para los próximos comicios que permitirá elegir al nuevo mandatario del país, así como autoridades que formen parte del Senado, la Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Según lo indicado, el balance fue elaborado tras culminar el plazo oficial de presentación de solicitudes.

Es en este contexto que el Jurado Nacional de Elecciones ratificó su decisión y rechazó el pedido de Acción Popular de revertir la anulación de sus elecciones primarias.