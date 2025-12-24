Elecciones 2026: Se presentaron más de 1400 listas de candidatos y casi 7 mil hojas de vida

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que hasta el momento se han presentado 1,432 listas de candidatos y 6,963 hojas de vida, en el marco del proceso rumbo a las elecciones generales de 2026.

Señaló que la mayoría de las organización políticas han presentado al 100% las fórmulas y listas de candidatos correspondientes. Solo se tenía hasta el mediodía de este 24 de diciembre para presentar la solicitud.

Listas de candidatos y hojas de vida

Con miras a los próximos comicios, las organizaciones políticas se presentaron de forma presencial o en línea para realizar la inscripción de candidatos.

Se dio plazo hasta el mediodía de este 24 de diciembre para todos aquellos partidos políticos que estaban en proceso de solicitar la inscripción de candidatos, subiendo documentos y pasaron las 11:59 p. m del martes 23 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que se trata de un hecho "sin precedentes". De tal manera, las hojas de vida presentadas superan históricamente lo que ha habido en otros procesos electorales.

"Saludamos todo el esfuerzo que han venido haciendo todas las organizaciones políticas de lograr presentarse. Es una gran cantidad de organizaciones, es una oferta electoral que no ha habido, sin precedentes"

Señaló que hasta el cierre de la jornada, se esperaría que los organismos políticos presenten sus solicitudes y, de lo contrario, no van a poder continuar en el proceso.

Etapa de calificación se realiza en tres días

Respecto a la etapa de calificación, Burneo precisó que, probablemente, para algunas listas se pedirá que se subsanen por alguna omisión u observación.

Señaló que bajo la independencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y con la ayuda de la inteligencia artificial, tendrán la opción de realizar la evaluación de una forma "muy dinámica".

Señaló que por el hecho de ser observadas esto no se traduce en que tales listas "se hayan caído" sino que aún tienen 48 horas para subsanar las observaciones.

"En el propio reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones la calificación se realiza en tres días, una vez presentada toda la documentación, esto puede derivar a que pueda haber una observación, declaración de inadmisibilidad", precisó.

Pasadas las 48 horas que se le otorga a las organizaciones políticas, que es el plazo máximo, "sabremos si está lista está o no en carrera", precisó.

Finalmente señaló que la decisión "jurisdiccional, en última instancia e inapelable" es el JNE. Con ello, la evaluación de al menos 1,432 listas de candidatos y 6,963 hojas de vida estarán bajo la observación de este órgano electoral.