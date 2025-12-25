Elecciones 2026: JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que 36 fórmulas presidenciales han sido registradas y más de 1700 listas correspondientes a postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Elecciones 2026: Balance general del JNE

Durante las últimas horas, los personeros legales de las organizaciones políticas completaron el trámite de inscripción a través de la plataforma digital DECLARA+, habilitada para el registro de candidatos, planes de gobierno y declaraciones juradas de hoja de vida; así lo dio a conocer la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, a través de un video que fue compartido por la cuenta de X de la entidad.

Además de las 36 planchas presidenciales inscritas, se registraron 1748 listas registradas en total para los próximos comicios que permitirá elegir al nuevo mandatario del país, así como autoridades que formen parte del Senado, la Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Según lo indicado, el balance fue elaborado tras culminar el plazo oficial de presentación de solicitudes.

"Tenemos 1748 listas inscritas divididas entre postulaciones a diputados, senadores, Parlamento Andino. Tenemos también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas en Declara +, un sistema que ha sido mejorado, muy amigable y que permite ingresar toda la documentación para ingresar la solicitud de candidatos", puntualizó.

Agregó que algunas organizaciones políticas acudieron de manera presencial a los Jurados Electorales Especiales para presentar documentación requerida. Sin embargo, precisó que estos casos fueron minoritarios. "Por ejemplo, los Jurados del Callao, Huaura, Lima Centro 1, Lima Centro 2 y Coronel Portillo, recibieron documentación en físico", indicó Yessica Clavijo.

#LoÚltimo | La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, brindó el último balance de la cantidad de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026. Son 1748 listas inscritas de las cuales 36 corresponden... pic.twitter.com/h8jnVkqEeN — JNE Perú (@JNE_Peru) December 24, 2025

36 fórmulas presidenciales inscritas

Pero no todo quedó ahí, ya que la representante del JNE precisó que el sistema Declara+ permitió registrar más de 8000 candidatos entre las diferentes listas y fórmulas presidenciales. El organismo señaló que todas las fórmulas y listas pasarán ahora a la fase de evaluación y fiscalización conforme a la normativa vigente en nuestro país.

Entre los partidos que presentaron sus fórmulas figuran:

Avanza País. Fuerza Popular. Alianza para el progreso. Partido del Buen Gobierno. Renovación Popular. Partido Político un camino diferente. Partido Demócrata Verde. Partido Patriótico del Perú. Alianza Unidad Nacional. Ahora Nación. Podemos Perú. Partido Político Libertad Popular. Partido SiCreo. Juntos por el Perú. Partido Salvemos al Perú. Alianza Venceremos. Partido País Para Todos. Partido Perú Acción. Partido Político Integridad Democrática. Partido Cívico Obras. Partido Perú Moderno. Partido Aprista Peruano. Partido Político Cooperación Popular. Partido Democrático Federal. Partido Democrático Somos Perú. Partido Frente de la Esperanza 2021. Partido Demócrata Unido Perú. Alianza Fuerza y Libertad. Partido Político Nacional Perú Libre. Partido Político Perú Primero. Progresemos. Partido Morado. Partido Político PRIN. Partido de los trabajadores y emprendedores del Perú. Partido Político Fe en el Perú. Primero la gente-comunidad, ecología, libertad y progreso.

El organismo autónomo precisó que 842 solicitudes corresponden a listas de candidatos a senadores, 840 para diputados y 31 para el Parlamento Andino, las cuales vienen siendo calificadas por los JEE correspondientes. Finalmente, agregó que las listas presentadas están siendo calificadas por EleccIA, el asistente jurisdiccional de la institución que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para agilizar y automatizar la justicia electoral.

#JNEInforma | Las 36 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción de fórmulas y listas de candidatos están sujetas a la calificación de los Jurados Electorales Especiales correspondientes. pic.twitter.com/sA17Q8V6ma — JNE Perú (@JNE_Peru) December 24, 2025

