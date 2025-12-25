Elecciones 2026: JNE habilita plataforma para saber los planes de gobierno de los partidos políticos

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Con el objetivo de fomentar un voto responsable en las próximas elecciones generales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una plataforma digital para que la ciudadanía en general se entere los planes de gobierno de los 35 partidos políticos que serán parte del proceso electoral a celebrarse el próximo 12 de abril.

Es importante precisar que, en cumplimiento del nuevo hito electoral que venció el 23 de diciembre, son en total 36 organizaciones políticas las que han presentado a sus respectivas planchas presidenciales, quedando sujetas a la calificación del organismo que preside Roberto Burneo.

#JNEInforma | Las 36 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción de fórmulas y listas de candidatos están sujetas a la calificación de los Jurados Electorales Especiales correspondientes. pic.twitter.com/sA17Q8V6ma — JNE Perú (@JNE_Peru) December 24, 2025

¿Cómo enterarse de los planes de gobierno?

Los comicios que están próximos a desarrollarse lleva consigo a una importante cantidad de candidatos políticos. De acuerdo con lo señalado por el JNE, son 1 748 listas inscritas, entre las que se incluye las presidenciales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Parlamento Andino.

Vale mencionar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, a la fecha hay inscritos 38 partidos políticos para la jornada electoral; sin embargo, quienes no han presentado listas con la intención de llegar a Palacio de Gobierno son el FREPAP y Ciudadanos del Perú. Del mismo modo, otra organización que no será parte de la contienda será Acción Popular, debido a que sus elecciones primarias fueron declaradas nulas.

En ese sentido, la labor ahora depende de la población, con la finalidad de informarse responsablemente antes de elegir a sus candidatos de su preferencia. Las personas que deseen saber las propuestas de los partidos políticos pueden ingresar al siguiente enlace y luego seguir las instrucciones que se dan a conocer a continuación:

Hacer clic en la pestaña 'Plan de Gobierno / Trabajo'. El sitio web está configurado automáticamente para mostrar aquellos que corresponden a las Elecciones Generales 2026. Hacer clic sobre la pestaña de 'Tipo de Elección' y seleccionar la opción 'Presidencial'. Seleccionar el partido político del que se desea revisar el plan de gobierno. Hacer clic en la opción 'No soy un robot' para verificar la identidad del usuario. Hacer clic en el botón 'Buscar' En la siguiente página, se debe buscar el botón "PDF PLAN", que además incluye el tamaño del archivo PDF que se descargará.

Cómo saber los planes de gobierno.

Padrón electoral quedó definido: más de 27 millones de peruanos irán a las urnas

Tras las aprobación del JNE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que 27 325 432 de peruanos están hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) sufragarán en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), lo realizarán desde el extranjero.

Según el padrón electoral definitivo, del total de votantes, 3 781 106 son mujeres (50.43%) y 13 544 326 son hombres (49.57%). La clasificación etaria está distribuida de la siguiente manera: 6 891 645 votantes tienen entre 18 a 29 años (25.2 %), 14 944 976 están en el rango de 30 a 59 años (54.7 %) y 5 488 811 tienen de 60 años a más (20.1 %).

Otros datos a tener en cuenta, es que para las elecciones generales 2026, 2 518 576 de ciudadanos -9.2 % del padrón- votarán por primera vez. Del mismo modo, pese a sus constantes campañas itinerantes en diferentes puntos del país, el registro contempla que 103 827 votantes acudirán a las urnas con DNI de menor de edad, otros 2 001 447 lo harán con el documento vencido. Asimismo, 21 794 022 de ciudadanos (79.75% del padrón), cuentan aún con el DNI convencional y 5 531 410 poseen el DNI electrónico (20.25%).

De esta manera, todos los votantes tienen desde hoy la oportunidad de estudiar las propuestas de los candidatos presidenciales para llegar preparados a los comicios que definirán a las próximas autoridades nacionales para los próximos cinco años.