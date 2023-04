Katherine Ampuero sobre Alejandro Toledo: "Ojalá decida acogerse al proceso de colaboración eficaz"

En entrevista con Exitosa, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, dijo este viernes que espera el expresidente Alejandro Toledo decida acogerse al proceso de colaboración eficaz luego de que sea extraditado al territorio peruano.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la exprocuradora indicó que el exjefe de Estado peruano, después de que se entregue hoy ante las autoridades de Estados Unidos, "tiene que venir a responder" sobre las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

Sin embargo, señaló que el exmandatario ha dado señales de que no tomará la decisión ser colaborador eficaz en las pesquisas porque eso lo conllevaría a reconocer que tiene responsabilidad en el caso.

"El abogado ha salido a decir de que Alejandro Toledo no va a hablar, también hemos escuchado por ahí a una Eliane Karp y al mismo Alejandro Toledo anoche, negando los hechos, clamando inocencia, y eso la primera impresión que te da es que él no va a hablar y no se va a acoger a la colaboración eficaz, porque la colaboración eficaz parte de que la persona tiene que reconocer responsabilidad penal", detalló.

Katherine Ampuero se refirió a la entrevista que brindó Toledo Manrique para la agencia EFE, donde le solicitó a las autoridades peruanas que se le permita obtener un arresto domiciliario; situación que la exprocuradora calificó como "imposible".

Alejandro Toledo rompió su silencio y brindó dicha entrevista, donde también requirió que la justicia del Perú le permita defenderse con sus propios argumentos y "no lo maten en la cárcel".

"Yo me voy a entregar mañana a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener en la casa y no sé quienes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que, no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel [...] Le pido a la justicia peruana que no me mate, déjenme luchar con argumentos", afirmó.