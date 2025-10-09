Llegan manifestante a los exteriores de la embajada de Ecuador

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte llegaron a los exteriores de la embajada de Ecuador, ubicada en el distrito de San Isidro, mostrando el rechazo a su gobierno.

Manifestantes llegaron a la embajada de Ecuador

La expectativa frente a la situación de la presidenta Dina Boluarte continúa. Por lo pronto, han iniciado manifestaciones en contra de su gobierno y se han posicionado a fueras de la embajada de Ecuador, frente a la especulaciones de un asilo político hacia la mandataria.

Alrededor de las 9:00 p.m. manifestantes ya se encontraban reunidos a exteriores de la embajada. Según las imágenes obtenidas por Exitosa, se observaron efectivos policiales resguardando el establecimiento frente a las manifestaciones ciudadanas.

Al lugar llegaron efectivos Dirección de Operaciones Especiales (DINOES), parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de resguardar el lugar ante la llegada de mayores manifestantes.

Entre las pancartas sostenidas se leía "No al asilo político", "Congresistas no son héroes, son criminales", entre otros cánticos en contra de la presidenta. Por la manifestación, la calle Las Palmeras no hay pase vehicular.

Noticia en desarrollo...