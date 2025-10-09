RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Sin descartar el reto

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú

Roberto Chiabra afirmó que aceptaría la responsabilidad si el Congreso le brinda su confianza y aseguró que no busca presionar ni negociar votos para lograr el cargo.

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Roberto Chiabra manifestó que no tendría inconveniente en asumir la presidencia del Perú si el Congreso decide otorgarle esa responsabilidad. Durante una entrevista, aseguró que está preparado para afrontar el reto y que en la vida hay momentos en los que se deben tomar decisiones importantes.

"Si consideran que yo deba asumir esta responsabilidad, lo acepto", declaró Chiabra, señalando que no busca forzar situaciones ni promover negociaciones con otras bancadas. Enfatizó que su estilo político se basa en la transparencia y la independencia, sin acudir a pactos o pedidos personales para obtener apoyo.

El parlamentario también expresó que "nunca hay que forzar al destino", indicando que no hará gestiones directas con los partidos para promover su eventual designación. "Los que quieren votar por mí, yo no tengo ningún problema", añadió con serenidad.

No negocia votos ni busca alianzas forzadas

Ante las preguntas sobre las conversaciones políticas, Chiabra explicó que no ha buscado activamente el respaldo de las bancadas, aunque reconoció haber conversado con algunos congresistas de manera personal. 

"Me han preguntado si aceptaría, y yo les he dicho que sí", afirmó.

Asimismo, precisó que no mantiene acuerdos políticos previos ni alianzas formales para obtener el cargo. "Yo no hago conversaciones. No voy de bancada en bancada pidiendo votos", señaló, reafirmando su postura de independencia.

Consultado sobre las implicancias que tendría esta posible designación en su carrera política, el legislador respondió con firmeza: "En la vida hay que tomar decisiones. Se presenta una oportunidad y tú decides: ¿asumes esa responsabilidad o no?".

Para Chiabra, asumir la presidencia sería un gran desafío, pero uno que está dispuesto a aceptar si el Congreso así lo determina. "Es un gran desafío que lo puedo asumir ahora, como me tocaría asumirlo el 28 de julio del próximo año", afirmó.

"Convocaría al Consejo de Estado de inmediato"

El congresista adelantó que, en caso de ser designado, su primera acción sería convocar al Consejo de Estado para coordinar estrategias con las principales instituciones del país. 

"Nos juntamos las cabezas del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso para buscar consensos", explicó.

Chiabra también destacó que uno de sus principales objetivos sería motivar y fortalecer a la Policía Nacional, a la que considera fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana. "La policía bien motivada nos soluciona los problemas", expresó.

Además, Roberto Chiabra sostuvo que en un periodo de seis meses buscaría devolver la tranquilidad y reducir los niveles de inseguridad que afectan a la población, en caso asuma la presidencia del Perú.

