Política
Dirigirá al país

José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

El presidente del Congreso, José Jerí, asume como el presidente de la República luego de que el Parlamento vacara a Dina Boluarte con 121 votos del cargo por incapacidad moral.

José Jerí asume la Presidencia.
José Jerí asume la Presidencia. (Composición: Exitosa)

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/10/2025

Luego de que Dina Boluarte fuera vacada de la presidencia de la República con 121 votos a favor, el congresista José Jerí  asume el Despacho Presidencial hasta el 28 de julio del 2026. Así lo decidió el Pleno, luego de rechazar la admisión a debate de la moción de censura contra la Mesa Directiva.

José Jerí Oré es el nuevo presidente de la República

El parlamentario José Jerí Oré, presidente del Congreso de la República, juramentó en el cargo de presidente de la República. Durante la ceremonia, previo a recibir la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi, el ahora mandatario brindó sus primeras declaraciones a la nación. Tras firmar el documento que oficializa su asunción al cargo se cantó el himno nacional. 

De esta manera, quien pasará a liderar la Mesa Directiva del Legislativo es el segundo vicepresidente Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular.

Cabe señalar que, previo a la juramentación y tras llevarse a cabo la vacancia contra Boluarte, se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva liderada por Jerí, debido a los cuestionamientos que tuvo previo a llegar al máximo cargo del Parlamento. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 61 votos en contra, 17 abstenciones y 36 votos a favor. 

Dina Boluarte fue vacada

Con 123 votos a favor, el Congreso de la República decidió vacar por incapacidad moral a Dina Boluarte Zegarra. Cabe señalar que la exmandataria es investigada por la Fiscalía, por financiación ilegal y abandono de sus funciones. A ello, se le suma que es señalada de enriquecimiento ilícito en el caso 'Rolexgate'. 

Además, cave recordar que la ex jefa de Estado superó seis mociones de censura por contar con respaldo de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, sin embargo, en esta oportunidad ambos partidos anunciaron su apoyo para destituirla del cargo. 

Las intenciones de destitución se dieron en medio de un contexto de inseguridad ciudadana que afecta a todos los niveles de nuestra sociedad. Las discusión y el malestar en el Congreso, así como en la población se agudizó luego de que el último miércoles 8 de octubre, la agrupación de cumbia Agua Marina sufra un atentado durante un concierto, en el que cinco personas resultaron heridas. 

En este contexto, es que se buscó vacar a Boluarte y el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la presidencia de la República, 9 meses antes de finalizar el mandato y 6 meses antes de que se den las Elecciones Generales 2026.

 

