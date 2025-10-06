Joven venezolana alcanza el segundo puesto en examen de admisión a San Marcos tras tres intentos

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Tras tres intentos y meses de preparación, una joven venezolana consiguió lo que tanto soñaba: ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su historia, compartida por su madre en TikTok, conmovió a miles de usuarios que celebraron el logro y el esfuerzo que la llevaron a ocupar el segundo puesto en la carrera de Administración de Turismo.

Joven venezolana ingresa a la UNMSM

La emoción se apoderó de una familia venezolana radicada en Perú luego de que su hija lograra ingresar a la Decana de América.

Según el video viral difundido en TikTok, la joven esperaba junto a su madre los resultados del examen de admisión en la pantalla de una laptop.

Nerviosas y expectantes, ambas no pudieron contener las lágrimas cuando confirmaron que su nombre figuraba entre los primeros lugares.

La madre, llena de orgullo, compartió el emotivo momento en redes sociales con un mensaje que reflejaba el sacrificio detrás del logro.

"Gracias, Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita", expresó.

@la.vida.es.bella305 Gracias Dios mio en su tercer intento quedó en la San marcos mi hijita ..Gracias Dios mio estoy orgullosa de ti hijita aaaaaaa después de tanto sufrir ♬ sonido original - 👑Reinas Bellas👑

Reacciones en redes sociales

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Para muchos usuarios, el ingreso de la joven venezolana representa no solo un triunfo académico, sino también una muestra de perseverancia y fe frente a la adversidad.

La historia de la nueva sanmarquina cruzó fronteras digitales y generó una ola de mensajes positivos. "Seño, dígale a su hija que medio TikTok nos sentimos orgullosos de ella", escribió una usuaria.

Otros resaltaron lo difícil que es ingresar a San Marcos, destacando la inteligencia y disciplina que requiere alcanzar un puesto tan alto en el examen.

"San Marcos es muy difícil ingresar, si lo logró debe ser muy inteligente", comentó un internauta, mientras otro agregó: "Soy sanmarquino y la felicito, porque no es fácil ingresar a la Decana de América".

La joven, que ahora cursará la carrera de Administración de Turismo, celebró junto a sus familiares el resultado que cambió su vida.

Así, tras tres intentos, la joven venezolana logró alcanzar el segundo puesto en el examen de admisión a San Marcos, un resultado que celebra no solo su constancia, sino también el apoyo de su familia en cada paso de este proceso. Gracias a su dedicación y preparación, ahora podrá iniciar la carrera de Administración de Turismo.