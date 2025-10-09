RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Congreso citó a Boluarte

Alfredo Azurín: Congresista de Somos Perú votó en contra de la admisibilidad de las mociones de vacancia presidencial

Alfredo Azurín Loayza (Somos Perú) fue el único congresista en rechazar las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Alfredo Azurín Loayza.
Alfredo Azurín Loayza. Congreso

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Esta noche el Pleno del Congreso de la República votó por la admisibilidad de las cuatro mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte Zegarra

En una amplia mayoría (todas superan los 100 votos a favor), el congresista Alfredo Azurín Loayza, de la bancada de Somos Perú emitió su voto en rechazo de admitir el recurso constitucional

No está a favor de destituir a Boluarte

Al promediar las 10:00 p. m. de este jueves 9 de octubre, la representación nacional empezó a votar uno por uno las mociones de vacancia presidencial presentados por las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista

En ese sentido, se registraron 113 votos a favor y 114 en la última; no obstante, solo el parlamentario de Somos Perú emitió su voto en contra, ante la sorpresa de sus compañeros de bancada y colegas legisladores como tal. 

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú
Lee también

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú

Tras la votación, el parlamentario y también actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana no ha emitido pronunciamiento alguno sobre su llamativa decisión en el Hemiciclo

Citan a la presidenta para las 11:30 p. m. 

Luego de conocerse los resultados que aprobaron la admisibilidad de las mociones de vacancia presidencial, los congresistas debatieron sobre cuál debería ser el día en que la mandataria debería ir al Legislativo para emitir su defensa

En esa línea, y por solicitud del titular del Congreso, José Jerí, el Pleno aprobó citar a Boluarte Zegarra para las 11:30 p. m. de esta noche para que presente sus descargos en el Hemiciclo, sola o acompañada de su abogado

Congreso: Aprueban citar a Dina Boluarte HOY al Pleno para debatir mociones de vacancia
Lee también

Congreso: Aprueban citar a Dina Boluarte HOY al Pleno para debatir mociones de vacancia

Es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 89, inciso C, del Reglamento del Congreso: "El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial".

De esta manera, el Congreso espera a la todavía presidente constitucional del Perú para terminar con el procedimiento que busca su destitución en el cargo, el cual justamente ocupa desde el 7 de diciembre del 2022, cuando el Parlamento aprobó la vacancia contra Pedro Castillo Terrones por su intento de golpe de Estado. 

Temas relacionados Alfredo Azurín Congreso Dina Boluarte moción de vacanca presidencial Somos Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA