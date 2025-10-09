Así se manifestaba el líder de Agua Marina contra las extorsiones: "Siempre denunciamos y no pasa nada"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses, el líder de Agua Marina, José Quiroga, levantó la voz para advertir sobre las extorsiones que golpeaban al rubro musical. Su pedido de ayuda, sin embargo, no fue escuchado. Hoy, tras el ataque que dejó cuatro heridos durante un concierto del grupo, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca.

Concierto de Agua Marina termina en balacera

La noche del miércoles 8 de octubre, la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina ofrecía un concierto cuando el sonido de los instrumentos fue interrumpido por una ráfaga de balas. Sus fans, que bailaban totalmente despreocupados, entraron en pánico al escuchar los disparos y ver cómo los músicos caían heridos en el escenario.

El condenable ataque dejó cuatro heridos, todos miembros del grupo. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, César More y Willy Ruiz fueron alcanzados por las balas.

El desconcierto fue total. Algunos asistentes se tiraron al suelo para protegerse, otros corrieron hacia las salidas sin entender qué pasaba. El local quedó en silencio segundos después, solo roto por los gritos y el sonido de las sirenas que llegaron minutos más tarde.

Cuando Agua Marina denunció las extorsiones

El ataque no fue un hecho aislado ni inesperado. Agua Marina ya había expresado su preocupación meses atrás por las amenazas y extorsiones que sufrían distintas agrupaciones de cumbia en el país.

Tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, ocurrido en marzo, el líder de Agua Marina, 'Pepe' Quiroga, alzó la voz y exigió protección.

"Estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando nuestro querido Perú. Hemos sido una de las primeras agrupaciones en protestar ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo", declaró en aquella ocasión.

Incluso relató que los extorsionadores exigían altas sumas de dinero a los grupos para dejarlos trabajar tranquilos: "Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!".

Pese a sus advertencias, nada cambió. La agrupación había reforzado su seguridad, pero no contaban con un resguardo policial suficiente. El ataque del 8 de octubre parece haber confirmado sus peores temores.

Así se manifestaba el líder de Agua Marina, José Quiroga, contra las extorsiones cuando la violencia ya tocaba las puertas del mundo musical. Sus advertencias buscaban prevenir una tragedia que, lamentablemente, terminó ocurriendo.