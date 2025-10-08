Concierto de Agua Marina termina en BALACERA: Uno de los hermanos Quiroga resultó GRAVEMENTE herido

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una noche de música y alegría se convirtió en terror en el Círculo Militar de Chorrillos, donde se realizaba un concierto con la participación de Agua Marina y Zaperoko.

Durante el evento, presuntos extorsionadores abrieron fuego contra los artistas, provocando pánico entre los asistentes que disfrutaban del espectáculo.

El violento ataque ocurrió en la sede Tarapacá del recinto militar, donde cientos de fanáticos presenciaron cómo el ambiente festivo se transformó en minutos de angustia.

Testigos señalaron que se escucharon múltiples ráfagas de disparos dirigidas hacia el escenario, generando caos y confusión entre el público.

🔴🔵 Un ataque armado interrumpió la presentación de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. Según reportes preliminares, uno de los músicos de la agrupación resultó herido. Asistentes del evento entraron en pánico frente a un posible atentado de criminales.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/9omxYaf1qG — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2025

Cuatro músicos heridos, uno en estado grave

El general PNP Enrique Monroy confirmó a Exitosa que cuatro músicos de Agua Marina resultaron heridos en la balacera.

Entre ellos se encuentran el sonidista, el baterista y los hermanos Luis y Manuel Quiroga, quienes fueron alcanzados por los proyectiles disparados por los presuntos delincuentes.

🔴🔵 El general PNP Enrique Monroy confirmó a Exitosa que cuatro músicos resultaron heridos. El más grave es Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Todos fueron trasladados a una clínica local. La Policía ya investiga el ataque, mientras el... pic.twitter.com/6EJ1oO7wM4 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2025

El caso más delicado es el de Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, siendo el más grave el que le perforó el tórax.

Los cuatro integrantes heridos fueron evacuados de inmediato a la Clínica Maisón de Santé, donde reciben atención médica especializada y se encuentran bajo observación permanente.

El general Monroy también destacó que el concierto no contaba con permiso municipal, lo que agrava la situación y pone en evidencia la falta de control en la organización de eventos masivos.

Este detalle será incluido en las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Investigación policial y conmoción en el mundo artístico

El ataque ha generado profunda consternación entre los seguidores y colegas de Agua Marina, quienes exigieron a las autoridades mayor seguridad en los eventos públicos.

La Dirincri se encuentra investigando el atentado, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto y recogiendo declaraciones de los testigos.

Según las primeras hipótesis, el atentado estaría vinculado a bandas de extorsionadores, un fenómeno que viene afectando a diversos artistas y empresarios del entretenimiento en el país.

Hasta el momento, los representantes de la orquesta no han emitido un pronunciamiento oficial, aunque se conoció que suspendieron sus próximas presentaciones por motivos de seguridad.

Este nuevo atentado refleja la creciente ola de violencia que golpea al país y evidencia la urgente necesidad de reforzar la seguridad en los espectáculos masivos.

Mientras tanto, los fans y la comunidad artística envían mensajes de apoyo y pronta recuperación a los músicos heridos, especialmente a Luis Quiroga, quien lucha por su vida tras el trágico incidente.