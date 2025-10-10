Dina Boluarte: Fiscal de la nación solicitará impedimento de salida del país contra la expresidenta

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras su destitución como presidenta del Perú, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, se pronunció sobre la situación legal de Dina Boluarte Zegarra.

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio Público indicó que a primera hora solicitará ante el Poder Judicial la medida de impedimento de salida del país de la ahora expresidenta.

Anuncia medidas contra Boluarte

Luego de consumarse la vacancia en contra de Boluarte Zegarra con los 123 votos a favor obtenidos en el Congreso de la República, Gálvez Villegas anunció, en primer lugar, que respetará los derechos constitucionales que aún tiene la ahora exmandataria.