RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
¡A primera hora!

Dina Boluarte: Fiscal de la nación solicitará impedimento de salida del país contra la expresidenta

El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, anunció que requerirá el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

Dina Boluarte / Tomás Gálvez.
Dina Boluarte / Tomás Gálvez. Composición Exitosa

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 10/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Tras su destitución como presidenta del Perú, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, se pronunció sobre la situación legal de Dina Boluarte Zegarra

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio Público indicó que a primera hora solicitará ante el Poder Judicial la medida de impedimento de salida del país de la ahora expresidenta

Anuncia medidas contra Boluarte

Luego de consumarse la vacancia en contra de Boluarte Zegarra con los 123 votos a favor obtenidos en el Congreso de la República, Gálvez Villegas anunció, en primer lugar, que respetará los derechos constitucionales que aún tiene la ahora exmandataria.

José Jerí asume la Presidencia y promete devolver la seguridad y estabilidad al país: Así fue su primer mensaje a la Nación
Lee también

José Jerí asume la Presidencia y promete devolver la seguridad y estabilidad al país: Así fue su primer mensaje a la Nación

Dina Boluarte es destituida por el Congreso: Pleno aprobó las mociones de vacancia en su contra
Lee también

Dina Boluarte es destituida por el Congreso: Pleno aprobó las mociones de vacancia en su contra

Temas relacionados Dina Boluarte Fiscalía Impedimento de salida del país Tomás Aladino Gálvez vacancia presidencial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA