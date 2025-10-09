Crisis política: Presentan moción para derogar vacancia de Pedro Castillo

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis política por la admisión de hasta cuatro mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral contra la mandataria Dina Boluarte, un grupo parlamentario aprovechó el momento para presentar una nueva moción que busca derogar la resolución que ordena la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Buscan restituir a Castillo

Se trata de la Moción N° 1974/2025, presentada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, junto a otros miembros de su grupo parlamentario.

El documento se refiere al artículo 1 de la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, que declara la permanente incapacidad moral del Presidente de la República y la vacancia presidencial de Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Esta fue aprobada el 7 de diciembre del 2022 con 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones.

El pedido sostiene que el trámite de aprobación de la resolución en cuestión no se cumplió con el mandato expreso del artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, pues "nunca se obtuvo el voto favorable de al menos cuarenta por ciento de los congresistas hábiles para admitir una moción sobre el tema". En ese sentido, también señalan que no se obtuvo el voto favorable de las cuatro quintas partes, es decir, 104 congresista, del número legal de los legisladores para acordar un plazo menor o su debate y votación inmediata.

Por dicha razón, al no cumplirse el procedimiento, en defensa del orden jurídico, indican que se debe derogar la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, por lo tanto, restituir en el cargo de presidente a Pedro Castillo.

Vacancia contra Dina Boluarte

La noche de este jueves 9 de octubre, la mandataria Dina Boluarte afronta 4 mociones de vacancia en su contra debido, principalmente, a la falta de acción de su Gobierno a la creciente ola de inseguridad en nuestro país. Se citó a la presidenta a las 11:30 p. m. para que ejerza su derecho a la defensa y posteriormente se busca que los legisladores debatan y voten.

Es en este contexto de crisis política que el congresista Roberto Sánchez Palomino propone restituir a Pedro Castillo en el poder, cabe señalar que este grupo parlamentario ha sostenido durante varios meses que Dina Boluarte no tiene un Gobierno legítimo.