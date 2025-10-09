RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Aprovechan crisis

Crisis política: Presentan moción para derogar vacancia de Pedro Castillo

Un grupo parlamentarios del Congreso de la República impulsa una moción para derogar la resolución que ordena la vacancia de Pedro Castillo para restituirlo en la presidencia de la República.

Pedro Castillo
Pedro Castillo (Difusión)

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/10/2025

Síguenos en Google News Google News

En medio de la crisis política por la admisión de hasta cuatro mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral contra la mandataria Dina Boluarte, un grupo parlamentario aprovechó el momento para presentar una nueva moción que busca derogar la resolución que ordena la vacancia del expresidente Pedro Castillo

Buscan restituir a Castillo

Se trata de la Moción N° 1974/2025, presentada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, junto a otros miembros de su grupo parlamentario. 

El documento se refiere al artículo 1 de la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, que declara la permanente incapacidad moral del Presidente de la República y la vacancia presidencial de Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Esta fue aprobada el 7 de diciembre del 2022 con 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones. 

El pedido sostiene que el trámite de aprobación de la resolución en cuestión no se cumplió con el mandato expreso del artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, pues "nunca se obtuvo el voto favorable de al menos cuarenta por ciento de los congresistas hábiles para admitir una moción sobre el tema". En ese sentido, también señalan que no se obtuvo el voto favorable de las cuatro quintas partes, es decir, 104 congresista, del número legal de los legisladores para acordar un plazo menor o su debate y votación inmediata. 

Por dicha razón, al no cumplirse el procedimiento, en defensa del orden jurídico, indican que se debe derogar la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, por lo tanto, restituir en el cargo de presidente a Pedro Castillo. 

Dina Boluarte: Presidenta no asistirá al Congreso por la moción de vacancia en su contra
Lee también

Dina Boluarte: Presidenta no asistirá al Congreso por la moción de vacancia en su contra

Vacancia contra Dina Boluarte

La noche de este jueves 9 de octubre, la mandataria Dina Boluarte afronta 4 mociones de vacancia en su contra debido, principalmente, a la falta de acción de su Gobierno a la creciente ola de inseguridad en nuestro país. Se citó a la presidenta a las 11:30 p. m. para que ejerza su derecho a la defensa y posteriormente se busca que los legisladores debatan y voten. 

Es en este contexto de crisis política que el congresista Roberto Sánchez Palomino propone restituir a Pedro Castillo en el poder, cabe señalar que este grupo parlamentario ha sostenido durante varios meses que Dina Boluarte no tiene un Gobierno legítimo. 

PNP despliega operativo preventivo ante manifestaciones por mociones de vacancia contra Dina Boluarte
Lee también

PNP despliega operativo preventivo ante manifestaciones por mociones de vacancia contra Dina Boluarte

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú
Lee también

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú

Temas relacionados crisis política Dina Boluarte Pedro Castillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA