Puno: Ciudadanos arrojan piedras y huevos al precandidato presidencial Phillip Butters

La visita de Phillip Butters a Juliaca generó un fuerte rechazo entre los pobladores: le lanzaron huevos y piedras al recordar que justificó la violencia durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. El precandidato presidencial tuvo que ser retirado del lugar con resguardo policial, este miércoles, 8 de octubre.

Juliaqueños expresan su rechazo a Phillip Butters

Phillip Butters llegó muy temprano para brindar una entrevista en una emisora radial en Juliaca; sin embargo, durante su intervención, un grupo de ciudadanos se acercaron para protestar por su presencia en Juliaca, recordando sus polémicas declaraciones durante las movilizaciones de 2023 en contra del gobierno de Dina Boluarte, cuando pidió "mano dura" contra los protestantes en la región altiplánica.

Noticia en desarrollo...