RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Fuerte rechazo

Puno: Ciudadanos arrojan piedras y huevos al precandidato presidencial Phillip Butters

En Juliaca, un grupo de ciudadanos arrojaron piedras y huevos a Phillip Butters. El precandidato a la Presidencia de la República tuvo que ser retirado con resguardo policial.

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 08/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La visita de Phillip Butters a Juliaca generó un fuerte rechazo entre los pobladores: le lanzaron huevos y piedras al recordar que justificó la violencia durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. El precandidato presidencial tuvo que ser retirado del lugar con resguardo policial, este miércoles, 8 de octubre.

Juliaqueños expresan su rechazo a Phillip Butters

Phillip Butters llegó muy temprano para brindar una entrevista en una emisora radial en Juliaca; sin embargo, durante su intervención, un grupo de ciudadanos se acercaron para protestar por su presencia en Juliaca, recordando sus polémicas declaraciones durante las movilizaciones de 2023 en contra del gobierno de Dina Boluarte, cuando pidió "mano dura" contra los protestantes en la región altiplánica.

 

 

 

Congresista Héctor Valer escupió a periodista que le increpó por su actitud con fallecidos durante las protestas
Lee también

Congresista Héctor Valer escupió a periodista que le increpó por su actitud con fallecidos durante las protestas

 

 

Noticia en desarrollo...

 

Extinguen cinco incendios forestales Áncash, Cajamarca, Puno y Ucayali: 15 hectáreas fueron afectadas
Lee también

Extinguen cinco incendios forestales Áncash, Cajamarca, Puno y Ucayali: 15 hectáreas fueron afectadas

Temas relacionados Exitosa Puno Puno

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA