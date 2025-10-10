Dina Boluarte es destituida por el Congreso: Pleno aprobó las mociones de vacancia en su contra

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue vacada por el Congreso de la República. Con 123 votos, la representación nacional acordó destituir a la mandataria, quien afrontó severos cuestionamientos por su gestión en la lucha contra la criminalidad.

Dina Boluarte fue destituida de la Presidencia del Perú

En la madrugada de este viernes, 10 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó la vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra. La decisión, casi unánime, no tuvo ningún voto en contra y tampoco ninguna abstención.

Votación, en su mayoría a favor, de la vacancia contra Dina Boluarte.

Cabe resaltar que, la mandataria es investigada por la Fiscalía, entre otras cosas por financiación ilegal y por abandono de sus funciones. A ello se le suma que es señalada de enriquecimiento ilícito en el caso 'Rolexgate', una presunta trama de regalos suntuosos, como relojes de lujo, a cambio de favores.

Además, vale recordar que, la jefa de Estado sobrevivió a seis mociones de censura en las que contó con el respaldo de Fuerza Popular y Acción Para el Progreso (APP). Sin embargo, ambos partidos políticos anunciaron su apoyo para destituirla del cargo.

Mociones de vacancia contra Dina Boluarte

Las intenciones de distintas bancadas políticas de buscar la vacancia de la presidenta del Perú marcaron la agenda política de la semana. Ello en un contexto donde la seguridad de la ciudadanía se encuentra en emergencia.

La discusión sobre la continuidad de Boluarte Zegarra en el sillón presidencial se agudizó después que el último miércoles 8 de octubre la agrupación de cumbia Agua Marina sufra un atentado durante un concierto, en el que 4 personas resultaron heridas.

El trágico hecho se utilizó como argumento por diversos sectores políticos quienes acusan al Poder Ejecutivo de presentar inacción ante la ola de criminalidad y extorsión que azota al país reflejando una clara crisis de inseguridad ciudadana.

En esta oportunidad, las mociones 19769, 19770, 19771, 19772, 19773 fueron presentadas por diversas bancadas del Poder Legislativo en contra de la jefa de Estado. Las cinco se caracterizaron por ser multipartidarias, pero solo cuatro fueron aprobadas por el Pleno.