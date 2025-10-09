Congreso: Aprueban citar a Dina Boluarte HOY al Pleno para debatir mociones de vacancia

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó citar hoy, jueves 9 octubre a las 11:30 p. m., a la presidenta Dina Boluarte para que ejerza su derecho a la defensa y poder debatir las mociones de vacancia en su contra.

Dina Boluarte deberá acudir al Parlamento

Con 118 votos a favor, la propuesta para que el debate y votación del pedido de vacancia presidencial se lleve a cabo hoy mismo, pese a que también se propuso citarla el viernes 10 de octubre.

"De conformidad con lo establecido en el artículo 89 A del Reglamento del Congreso de la República, la decisión se comunicará a la presidenta de la República para que ejerza personalmente su derecho a la defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos", indicó José Jerí, presidente del Legislativo.

Por ello, el personal de la Oficialía Mayor del Parlamento se constituirá en el Palacio de Gobierno para notificar la decisión del Pleno, además de tramitarse por la Mesa de Partes Virtual del Despacho Presidencial.

Por esta razón, se decidió suspender la sesión hasta la 11:30 p. m. hora en la que la mandataria deberá presentarse en el Parlamento para ejercer su legítimo derecho a la defensa, la misma se puede ejercer a través de su abogado, aún no se ha confirmado quién ejercerá su defensa legal ante estos pedidos de vacancia por incapacidad permanente.

#PlenoDelCongreso debatirá y votará hoy, desde las 11:00 p.m., las mociones de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra. pic.twitter.com/UZHm7Vxt7W — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

Noticia en Desarrollo...