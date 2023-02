Lucas Ghersi anunció que presentó ante JNE más de 600 mil firmas contra la Asamblea Constituyente

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado Lucas Ghersi anunció este viernes que ya presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) más de 600 mil firmas para respaldar la presentación de un proyecto de ley que prohíba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado, que lidera el movimiento denominado "No a la Asamblea Constituyente", aseguró que las rúbricas presentadas tienen el propósito de apoyar una iniciativa legal que propone modificar el artículo 206 de la Constitución, a fin de prohibir dicha reunión nacional.

"Hemos recolectado firmas en todo el Perú desde julio del 2021, una cantidad enorme de firmas, más de un millón de firmas totales, en bruto, y el día de hoy, después de un largo proceso de control de calidad, hemos presentado más de 600 mil firmas válidas al JNE", declaró en nuestro medio.

"De esa forma, se cierra la primera etapa de recolección de firmas, las firmas ya están presentadas", agregó. En esa línea, dijo sentir agradecimiento por "todo el trabajo" de "cientos de miles de personas" en el país, quienes, según precisó, recolectaron firmas en diversas regiones.

De acuerdo a Ghersi, ahora corresponde que inicie la validación oficial de esas firmas en el JNE, en conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El jurista no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los políticos de izquierda. "Ellos hace tiempo recolectan firmas, mucho antes que nosotros, y hasta ahora no la muestran, porque, asumimos nosotros, no tienen un respaldo ciudadano muy grande", expresó.

En otro momento, consideró que "lo más importante" no es el procedimiento, sino el mensaje fundamental de su campaña. Es decir, acotó, " recorrer el país para explicarle a la gente qué es la Asamblea Constituyente y por qué es una mala idea".

"La Asamblea Constituyente es como un Congreso pero que tiene poder absoluto, que no tiene limitaciones de ningún tipo y eso puede dar lugar a que se cometan abusos y que luego no puedan ser controlados pro el Tribunal Constitucional ni por nadie", puntualizó en Exitosa.

