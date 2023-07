Luis Aragón: "Tengo una investigación fiscal y Alejandro Soto 55, la diferencia es abismal"

En entrevista con Exitosa, el candidato a la Presidencia del Congreso, Luis Aragón, señaló que existe una "diferencia abismal" entre la cantidad de investigaciones fiscales contra Alejandro Soto y la que se le sigue a él.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario de Acción Popular aseguró que no va a existir una acusación por parte del Ministerio Público (MP) en su contra.

"Sí, tengo una investigación fiscal, mi colega Soto tiene 55. Obviamente la diferencia es abismal. Esta investigación fiscal a mí me conviene [...] porque, como no tengo cosas que esconder, prefiero que el Ministerio Público me investigue. Estoy absolutamente convencido que no va a existir una acusación fiscal en contra mía", aseveró.