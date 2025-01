Luque acusa a Salhuana de encubrir a oficial mayor en investigación por red de prostitución

Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, se refirió a la conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, enfocada en la presunta red de prostitución en el Parlamento. La legisladora señaló que se trata de una estrategia para defender al oficial mayor, Giovanni Forno.

Durante una entrevista, la representante nacional cuestionó las decisiones del titular del Congreso, argumentando que existiría una intención de encubrir las responsabilidades políticas que recaen sobre Forno con respecto a la presunta red de proxenetismo. En ese mismo sentido, señaló que no se anunció una investigación independiente y que, por el contrario, la conferencia parece una estrategia defensiva.