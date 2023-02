Manuel Merino pide a Dina Boluarte renunciar en caso su gobierno no pueda actuar frente a la crisis

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Manuel Merino, pidió este lunes a la actual mandataria Dina Boluarte que renuncie en caso su gobierno no pueda actuar frente a la crisis política y social que atraviesa nuestro país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el extitular del Congreso hizo saber de esta medida ante la falta de liderazgo de la jefa de Estado para que el Ejecutivo impuse el desarrollo en el Perú.

"Si la situación social que tenemos en el país no se logra tranquilizar, que yo hasta el momento veo que no y que tampoco hay actitud del Gobierno [para controlarlas], y si no ves de qué manera puede actuar para no permitir que sigan bloqueando carreteras y empobreciendo al país, definitivamente tienes que dar un paso al costado", declaró en nuestro medio.

Aún más "si es que no hay un cambio de actitud de la propia gobernante, que no gobierna y que tampoco tiene una hoja de ruta consensuada con los gobiernos regionales y locales", agregó.

Aunque inicialmente dijo que a Boluarte Zegarra se le debería brindar estabilidad para gobernar, Merino de Lama adelantó que "si no tiene esa capacidad" para dirigir el país, que asuma el actual titular del Parlamento, José Williams, que es, según precisó, lo que corresponde.

Asimismo, consideró que la mandataria no ha sabido ejercer el cargo que asumió el pasado 7 de diciembre ante la vacancia de Pedro Castillo por su intento fallido de golpe de Estado.

Indicó que la jefa de Estado "no está gobernando" y tomó como ejemplo las expresiones de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación de nuestro país.

"Lo que tiene que hacer Dina Bolaurte ess gobernar, no está gobernando. Si tú ves los hechos que han sucedido, las injerencias de presidentes de Colombia y México, ¿quién tiene gran responsabilidad? Es el Ministerio de Relaciones Exteriores", puntualizó en Exitosa.

Manuel Merino y su mensaje a Dina Boluarte