Marianella Ledesma evalúa postular a la Presidencia con el Partido Morado

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dijo que está evaluando la invitación del Partido Morado para postular a la Presidencia en las próximas elecciones generales.

"Lo estoy reflexionando y pensando. Toda mi vida he sido una funcionaria del Estado, recién he cesado en mis funciones el año pasado. Es una nueva labor y una nueva tarea que estoy reflexionando. Sí me han invitado, agradezco al Partido Morado, pero lo estoy reflexionando", declaró en Informamos y Opinamos.

Al ser consultada por la situación actual de crisis política y social que atraviesa el país, la extitular del TC respondió: "¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esa es una de las canciones más bellas con las que cerré mi gestión en el Tribunal Constitucional".

Marianella Ledesma precisó que si bien aún no le ha respondido al Partido Morado, ve postular al sillón presidencial como un reto. "Me agradan los retos y siempre he tenido una vocación de servicio", añadió.

"Dina Boluarte no tiene legitimidad"

En otro momento, Ledesma se refirió sobre la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte. Mencionó que si bien la mandataria asumió el cargo de manera legal, ahora no cuenta con legitimidad por los muertos que han dejado las protestas sociales.

"En el 2020, Manuel Merino ante los reclamos y dos fallecidos se fue. Acá vemos una explosión de mayor cobertura y no hay una respuesta de mayor profesionalismo al respecto. Dina Boluarte está deslegitimada para seguir en el cargo".

La expresidenta del TC mencionó que los votantes de Pedro Castillo tampoco cree en sus discursos porque llegó a la vicepresidencia bajo la promesa de la Asamblea Constituyente, pero ahora no reconoce esa demanda.

"Dina Boluarte ofrecía la Asamblea Constituyente, pero cuando asumió el Gobierno se olvidó de eso y ahora enarbola otras ideas. Por eso, su grupo político ejerce su derecho a la protesta", precisó.