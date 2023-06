Martín Vizcarra presenta a la mascota del partido Perú Primero: Un lagarto

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra ha causado revuelo en las redes sociales luego de presentar a la mascota del partido Perú Primero. Se trata de un pequeño lagarto bautizado bajo el nombre de 'Lagartito', quien acompañara al expresidente y su nueva agrupación política.

La nueva mascota fue presentada en un video y rápidamente fue difundido en las redes sociales. Allí, el exjefe de Estado anuncia que tiene que presentar a una "visita simpática". Ante el misterio generado por el expresidente, 'Lagartito' termina ingresando en escena en manos del exmandatario.

"He recibido una visita bastante simpática. Veo que está ingresando, está viniendo. Miren, ¡qué bonito! una mascotita, un lagartito, cariñoso él, simpático. Así que, acompañado por Lagartito un saludo afectuoso y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, que tengan un bonito día", dijo el también ingeniero.

Un pequeño lagarto

Como se recuerda, Martín Vizcarra ha sido llamado múltiples veces como el 'Lagarto', apodo que se hizo popular tras la publicación del libro de investigación "El perfil del Lagarto". Escrito por Carlos Paredes, las páginas de dicha obra se refieren de esta manera al expresidente, lo que generó la duda de por qué se le denominó así.

Por eso, se empezó a vincular diferentes simbolismos con la personalidad del exmandatario o las acusaciones por corrupción que surgían en su contra. Sin embargo, ante los cuestionamientos sobre dicho sobrenombre, el propio Carlos Paredes salió a esclarecer la duda.

"Así le decían sus hermanos, porque era el más frío y calculador de ellos", reveló.

A Martín Vizcarra no le incomoda el apodo

Cabe decir que esta no es la primera vez que el expresidente se refiere de manera jocosa a su apodo. De hecho, en anteriores ocasiones ha logrado declarar que no le incomoda ser llamado 'Lagarto'. Incluso, aclaró que no le molesta cuando es llamado así por la ciudadanía en la calle.

"El 'Lagarto' Juancho es conocido, ahora el 'Lagarto' Martin, para nada me incomoda hasta me agrada. Hay gente que me dice, cuando estoy por la calle, presidente, ingeniero, otros Martin y otros 'Lagarto', a todos les doy su abrazo y el agradecimiento por el cariño", declaró al diario La República.

De esta manera, el expresidente Martín Vizcarra presentó a la nueva mascota de Perú Primero: 'Lagartito', un pequeño réptil que nacido del popular apodo que se le otorgó al exmandatario tras el libro de "El perfil del Lagarto" de Carlos Paredes en 2021.