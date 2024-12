"Es un caso aislado, no un asunto institucional": Maricarmen Alva sobre red de prostitución en el Congreso

La congresista María del Carmen Alva, más conocida como Maricarmen Alva, rechazó tajantemente la existencia de una red de prostitución dentro de las instalaciones del Congreso de la República. Al respecto, la parlamentaria de Acción Popular lamentó que el asunto sea tratado de forma institucional y no individual.

Al ser consultada por una supuesta red de prostitución en el Parlamento, Alva mencionó que tratarlo de tal manera sugiere que los 130 congresistas estarían involucrados. Por ello, enfatizó en que el asunto debe ser interpretado como un acto individual y no desprestigiando la imagen congresal como institución.

En tal sentido, criticó la actitud del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Juan Burgos, quien recientemente deslizó la posibilidad que la presunto red de prostitución en el Parlamento haya tenido la finalidad de "cambiar votos por favores sexuales".

"Se ha hablado del Congreso haciendo caricaturas, que he visto y me duelen. El Congreso es una institución, es un poder del Estado. Hay que hablar de que hay malos elementos en el Congreso, pero no hablar siempre de la institución. Eso es lo que está mal. Ha declarado mi colega Burgos y sus declaraciones están en diarios como el ABC, me llaman mis amigos...", expresó la parlamentaria por Lima.