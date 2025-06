Minem excluirá del Reinfo a mineros en formalización que invadan terrenos de concesión, anuncia Jorge Montero

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero Cornejo, anunció que excluirá del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a aquellos mineros en proceso de formalización que desarrollen actividades en concesiones mineras activas que cuenten con instrumentos de gestión ambiental aprobados y vigentes.

Minem sobre mineros en proceso de formalización

La medida tiene como objetivo proteger a los titulares de concesiones que han sido afectados por la presencia de mineros informales, quienes invadieron sus terrenos mientras ellos gestionaban sus autorizaciones ambientales. De acuerdo con el Minem, esta exclusión se sustenta en el Decreto Supremo N.° 001-2020-EM, el cual establece claramente las áreas restringidas para el desarrollo de actividades mineras dentro del proceso de formalización.

Entre las zonas consideradas restringidas se incluyen aquellas concesiones donde ya se ha autorizado la actividad minera y también las que cuentan con documentos de gestión ambiental aprobados por las autoridades competentes. En ese sentido, cualquier minero que opere de manera informal dentro de estas áreas, a pesar de estar inscrito en el Reinfo, será retirado del registro.

"Este Ministerio excluye del Reinfo a todo sujeto en proceso de formalización minera que realice operaciones en áreas de titulares de concesión que cuenten con instrumentos de gestión ambiental aprobados y vigentes", expresó el ministro Jorge Montero ante el Pleno.

Reinfo está cerrado desde 2020

Asimismo, el Minem recordó que el Reinfo se encuentra cerrado desde el año 2020, por lo que no es posible aceptar nuevas inscripciones ni ampliar zonas de operación bajo proceso de formalización. Esto significa que los mineros que no lograron registrarse antes del cierre oficial ya no pueden iniciar el trámite de formalización a través de este mecanismo.

La decisión forma parte de los esfuerzos del Gobierno para combatir la minería informal, garantizar el respeto a los derechos de los concesionarios legales y fomentar una actividad minera que cumpla con los estándares ambientales y legales vigentes.

Anteriormente, Montero ya ha aseverado en el 2026 no habrá más Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y en su lugar habrá una "nueva ley".

Las declaraciones de Jorge Montero se dieron como parte de las respuestas al pliego interpelatorio planteado por el Congreso luego de los cuestionamientos contra la gestión del titular del Minem en materia de la lucha contra la minería ilegal.

De esta manera, se dio a conocer que el Minem excluirá del Reinfo a los mineros en formalización que invadieron terrenos concesionados.