Mininter responde por proceso de adquisición de fusiles para la PNP: "Se garantiza la competencia de postores"

29/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) respondió por el proceso de adquisición de 7.000 fusiles israelí EMTAN MZ-4, de asalto calibre 5,56 mm, para la Policía Nacional del Perú (PNP).

Importante

A través de un comunicado, la cartera liderada por Víctor Torres afirmó que en las contrataciones de Estado a Estado se garantiza la competencia y libre concurrencia de postores.

"Es importante señalar que en este tipo de contrataciones de Estado a Estado se garantiza la competencia y libre concurrencia de postores, lo que ha implicado la invitación de 60 Estados, a través de la Cancillería peruana", se lee en el oficio.

Asimismo, el Ministerio del Interior apuntó que los fusiles de asaltos son bienes estratégicos, por lo que corresponde aplicar en el proceso para su adquisición la Directiva 005-2021-IN-OGAF.

"Los fusiles de asaltos son bienes estratégicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 169-2019-IN, fe fecha 25 de enero de 2019, por su condición de bien estratégico corresponde aplicar la Directiva N.° 005-2021-IN-OGAF 'Lineamientos para las Contrataciones del sector Interior bajo la Modalidad de Estado a Estado'", agregaron.

📄 #ComunicadoMininter | En relación con la información difundida sobre presuntas afirmaciones y documentos respecto del proceso de adquisición de fusiles de asalto para la Policía Nacional del Perú, se precisa lo siguiente: pic.twitter.com/U8qxADzVY2 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 29, 2024

Mayores detalles

En esa misma línea, Mininter aseguró que aún no se ha llegado a la etapa de prueba de los fusiles y que, en caso no superaran dicho examen, no se concretará la adquisición. También, manifestó que ni la cartera ministerial ni la Policía Nacional han escogido el fusil EMTAN MZ-4 ni ninguna otra arma.

"En cuanto a la prueba de fusiles, conforme las especificaciones técnicas, este paso corresponde a ser realizado de acuerdo a un protocolo, y aún no se ha llegado a dicha etapa. En caso de que los bienes no superaran estos protocolos de prueba, no se finiquitará la adquisición. Se aclara que, ni en el Ministerio del Interior ni en la Policía Nacional han escogido el fusil EMTAN MZ-4, tampoco ninguna otra arma por cuanto se está evaluando propuestas", sostuvieron.

Además, la cartera liderada por Víctor Torres afirmó que, cuando inició el proceso de compra de Estado a Estado, no estaba vigente la Ley N.° 31684, la cual modifica la Ley N.° 29314, Ley de la Fábrica de Armamento y Municiones del Ejército (FAME).

"En el año 2022, cuando inició el proceso de compra de Estado a Estado, de fusiles de asalto calibre 5.56 x 45 milímetros para la PNP, no se encontraba vigente la Ley N.° 31684, que modifica la Ley N.° 29314, Ley de la Fábrica de Armamento y Municiones del Ejército (FAME), promulgada el 15 de febrero de 2023. Por lo tanto, no era de aplicación dicha norma", finalizaron.

De esta manera, el Mininter señaló que el proceso de adquisición de fusiles para la PNP aún no ha llegado a la etapa de prueba y que, en caso no superaran dicho examen, no se concretará la compra.