Ministro de Economía: "Mi censura, mi interpelación es parte de el juego político"

10/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía, Alex Contreras, se refirió a la petición de los gremios de mypes quienes realizarán un anuncio solicitando la censura del titular de dicha cartera. "Es un juego político", dijo.

"Juego político"

Durante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitó a las micro y pequeñas empresas a "conversar" para solucionar problemáticas que planteen.

"Mi censura, mi interpelación es parte de el juego político. Y yo no soy un político, yo soy un técnico prestado a la política y como lo dice el orden democrático toca ir al Congreso", dijo a los medios.

De tal modo, Contreras hizo un llamado para que el "interés político particular" no afecte a la reactivación de las mypes. "Que no se use a las mypes con fines políticos", agregó.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), se alista el plan de desarrollo de la competitividad de las micro y pequeñas empresas (mypes) que será prepublicado la próxima semana para recoger aportes y sugerencias.

"Estamos trabajando el plan de desarrollo de la competitividad de las mypes, cuyo primer avance lo presentamos el 2 de enero", dijo el viceministro de Mype e Industria, Samuel Tello.

Samuel Tello manifestó que el plan de desarrollo de la competitividad de las mypes servirá como una política del sector para las futuras gestiones ministeriales.

""Este plan lo vamos a prepublicar la próxima semana para que los actores involucrados puedan leerlo y alcanzar sus aportes (...) Cualquier gestión ministerial que nos suceda ya podrá tener una política de prioridades a favor de las mypes", destacó.

Sobre crisis en Ecuador

En otro momento, el titular del MEF se refirió a las medidas que viene tomando el Ejecutivo con respecto a la situación de violencia y criminalidad que atraviesa Ecuador, tras los recientes ataques de organizaciones terroristas.

Ante ello, precisó que el Gobierno está "salvaguardando la seguridad" de los compatriotas, por lo que se seguirán realizando acciones para evitar las mafias organizadas ingresen al territorio peruano.

"Cualquier detalle adicional, yo preferiría, por un tema de responsabilidad, que sea el canciller, el ministro del Interior o el de Defensa, quienes puedan darles más detalles, pero que no les quepa la menor duda que esta gestión va a actuar con contundencia", manifestó.

