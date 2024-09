Ministro del Interior denuncia ausencia de Fiscalía en unidades flagrancia de Trujillo: ¿Cómo luchamos así?

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció que la Fiscalía de la Nación no acude a las unidades de flagrancia en Trujillo: "¿Cómo vamos a luchar así?".

A través de su cuenta de X, el Ministerio del Interior (Mininter) compartió un video del titular de la cartera visitando una de estas dependencias. El ministro de Estado revela que el área destinada para el Ministerio Público luce completamente vacío, sin muebles ni personal.

Asimismo, en el video, Santiváñez precisa que el personal del Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú sí se encuentra trabajando en el lugar. Sin embargo, el trabajo conjunto no podría efectivizarse debido a que no cuentan con la participación del Ministerio Público.

En ese sentido, exhorta a la Fiscalía a unirse a la lucha contra el crimen organizado de la mano del resto de instituciones. Sin embargo, el fiscal Juan Carlos Villena ha resaltado que el Ministerio Público no cuenta con presupuesto para realizar un trabajo adecuado.

"Todos estamos constituidos en esta unidad (de flagrancia). El Poder Judicial tiene a sus magistrados y a su personal administrativo. La Policía Nacional tiene a sus efectivos policiales trabajando en dependencia policial de flagrancia, pero el Ministerio Público no está, no hay absolutamente nada. ¿Cómo podemos luchar así contra la criminalidad organizada? Es hora de que paremos este tema porque sin esto no vamos a poder luchar", mencionó Santiváñez.